Marc Márquez: «Era importante ganar en Aragón si queremos luchar por el Mundial»

Marc Márquez ha logrado el pleno en su jardín, en Aragón. Esta vez el ocho veces campeón del mundo no falló y sumó el pleno de puntos en este gran premio: 37 de 37. Al final ha resultado ser verdad lo que decía Álex Márquez el jueves al llegar a MotorLand. El piloto de Ducati oficial dominó con claridad y arrasó a sus rivales en carrera.

«Era un fin de semana que tocaba. Tocaba hacer esto, pero evidentemente siempre lo hemos intentado encontrar, lo hemos buscado, que viniera, que salieran las cosas. Ya tuve ahí unos pequeños sustos en el qualy, queriendo ir a buscar más de lo que tocaba, todo y así quise ir a por la pole, pero quise ir a buscar más y vi que había sustos, que no era la manera de pilotar. Entonces, tanto ayer en la sprint como hoy, hemos gestionado de la mejor manera posible y hemos cumplido el objetivo que tocaba hacer si queremos luchar por este Mundial: en circuitos buenos, sacar los máximos puntos posibles», señaló el piloto de Cervera.

En el podio, Marc Márquez pidió perdón al público por hacer una carrera aburrida y después lo explicó ante la prensa española en Aragón: «Ya sabéis que a mí me encantan las carreras de batalla cuerpo a cuerpo, pero ya ayer quería hacer este tipo de carreras, salir, imponer yo el ritmo, controlar yo el ritmo, cuándo decidir tirar, gestionar la distancia con el segundo y es lo que he tratado. Cuando puedes lo debes hacer así. Pero era una de las cosas que en Austin no intenté hacer y me salió mal. Así que hoy tocaba estar extra concentrado».

Austin y Jerez también eran su territorio y falló. Al preguntarle hasta qué punto te tenía mosca lo que pasó en Austin y lo que pasó en Jerez, Marc contestó: «Soy muy realista y siempre perfeccionista y autocrítico. Y si se quiere luchar por un Mundial, no puedes tirar puntos, sobre todo los de Austin. Los de Jerez, mira la primera vuelta, rebufo… ¿Te puede pasar? Sí. ¿No debe pasar? También. Que te caigas en un circuito que te cueste, que vayas al límite para sacar más puntos, vale, pero aquí tocaba sacar el máximo e intentar incrementar distancias respecto a los que van detrás».

Marc Márquez hizo la vuelta rápida en la antepenúltima vuelta: «Tenemos en el dashboard, cuando vienes mejorando un parcial se enciende la lucecita del parcial y he visto que en el T1 lo he mejorado y digo apretaremos toda la vuelta un poquito. Pero hoy era de esos días que tenía más, se podía más, incluso la pista iba mejorando. Yo creo que todo el mundo al final de carrera iba más rápido que al principio. Había mucha goma, se notaba mucho en las curvas largas de izquierdas, que se podía abrir mucho más gas que al principio de carrera, que normalmente es al revés, pero esto ha hecho que sea una manera de mantener la concentración».

¿Se está cumpliendo o se puede cumplir la frase de Mir del primer día de este Mundial sólo lo puede perder Marc?: «El Mundial es muy largo y cambia de un día para el otro. Ayer Pecco, por ejemplo, no estaba y hoy está. En Mugello, quizá está más que nosotros. Esto significa que el deporte es así. Vales lo de tu última carrera. La confianza puede cambiar de una para otra y ahora el Mundial ya no son de no faltan, que faltarán 14, 15 o 14 carreras. No, faltan el doble, faltan 30 carreras, que son entre sprint y carrera larga. Muchos momentos. Ahora vienen muchos dobletes. Esto también son cosas que se tienen que saber gestionar, porque una pequeña lesión de un dedo te saltas dos carreras. Intentaremos gestionar todas las situaciones», dijo el 93 al respecto.

Sobre cómo de importante era también volver a ganar después de tres carreras sin hacerlo, comentó: «Sí, era importante ganar hoy. Era importante ganar, también era importante sacar puntos al segundo, que es Álex. Ahora viene Mugello, que él va muy rápido, Pecco también irá muy rápido. Pero bueno, intentaremos allí, como hicimos en Silverstone, a los circuitos que nos cuesta un poco más estar con ellos y a los que tenemos ese punto de ventaja porque se nos da bien, sacar el máximo de puntos posible».

Por último, sobre la ventaja que tiene con sus perseguidores: «¿Esperaba esta distancia? No. Si se esperaba, sería Pecco 32 y Álex a 93. Hubiéramos dicho en enero, pues será así. Vale, pero Álex nos está sorprendiendo, está yendo muy rápido. Ya no me gusta decir sorpresa porque ya en Montmeló fue muy rápido y yo ya les dije a todo el equipo, digo Álex con esta moto, cuando la probé la 24 digo, irá muy rápido. Él cuando tiene un cierto estilo de pilotaje y la moto le permite hacer unas ciertas cosas, le saca mucho provecho y lo conozco muy bien. Lo está sacando y será un rival duro de aquí a final de temporada. Pero bueno, esperemos por el bien del Factory Team, a ver si mañana podemos dar un pasito y tener esa ventaja. Pero a igualdad de condiciones, como se está viendo esta temporada, que llevamos unas motos muy muy iguales, está siendo igual o más rápido que nosotros».