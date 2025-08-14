Un escocés viviendo en Madrid prueba el melón con jamón y los comentarios se llenan de españoles: «Desconfía…»

En el mes de agosto millones de turistas extranjeros se encuentran disfrutando de todas las bondades que atesora España. Uno de los grandes reclamos para las personas que visitan nuestro país es una rica gastronomía con productos únicos que son consumidos de punto a punto de la península. Un clásico de la comida española en verano es el melón con jamón, y un turista escocés se ha hecho viral después de publicar un vídeo en las redes sociales probando este plato.

España es única y la gastronomía es orgullo nacional de un país que todo hace indicar que en este 2025 puede batir récords históricos de visitantes extranjeros. Sumidos en la primera semana de agosto, en estos momentos personas de todas las partes del mundo se encuentran disfrutando de los encantos que atesora un territorio único que es visitado durante todo el año por millones y millones de personas.

Los turistas que visitan España disfrutan de la gastronomía donde el jamón es protagonista. Uno de los platos típicos, concretamente en Madrid, es el melón con jamón. Este plato típico de los 90 todavía se incluye en muchos menús diarios, tanto en la capital como en el resto de España, y por ello este turista ha querido probar esta combinación por primera vez en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales. En el mismo ha dado su veredicto sobre un plato que históricamente ha levantado gran controversia: o lo amas o lo odias.

Un escocés y el melón con jamón

«Acabo de salir de comprar melón y jamón. Hoy vamos a probar una delicia española: melón y jamón», reza el titular del vídeo publicado en las redes sociales en el que @lukaskjes, como así se denomina en TikTok, hace un análisis sobre este plato típico de la gastronomía española.

«Yo siempre estoy abierto a probar nuevas cosas y, para ser honestos, la combinación suena un poco rara», comienza diciendo mientras sujeta un melón y una bandeja de jamón serrano envasado al vacío. Este usuario de las redes sociales también deja claras sus dudas sobre la forma de comer este plato tradicional español. También confiesa que era «bastante escéptico» con respecto a este snack, a la vez que destaca lo bien que marida la frescura del melón con el salado del jamón.

«En realidad es bueno», dice en el vídeo en el que deja claro que es un snack fantástico. Por ello, anima a todos los «guiris» que visiten Madrid o España en las próximas semanas a que prueben este plato que se ha hecho viral gracias a este vídeo publicado en las redes sociales. Eso sí, Lukas también deja claro que este se trata de un snack bastante caro, ya que el jamón no es precisamente barato.

Este vídeo de un escocés probando melón con jamón ha causado una gran revolución en las redes sociales, ya que muchos ciudadanos españoles han respondido o directamente le han animado a probar otro plato. «Yo soy de España y no le encuentro gracia a esa combinación. Yo soy de las que me como el jamón primero y después el melón», dice una usuaria. Otros lo califican como un plato «sin sentido» propio de las bodas en la década de los 90 y en las clásicas cenas de Nochevieja.

También otros dejan claro que esa combinación «es de las mejores del mundo» y que a veces «melón malo con jamón malo a veces se convierte en una delicia». Algunos usuarios le han animado a probar otros manjares como el queso curado con membrillo, el queso curado con uvas o hasta la morcilla con piña.