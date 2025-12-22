Si vas a viajar en avión esto te interesa: el aviso sobre los regalos de Navidad que no te va a gustar
Toma nota de lo que debes saber si viajas en avión estos días
El aviso sobre los regalos de Navidad que no te gustará si vas a viajar en avión estos días, puede que se queden en tierra. Es importante conocer las normas de las diferentes aerolíneas si decidimos viajar en avión hasta casa, deberemos tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede cambiar en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que acabará convirtiéndose en el mejor aliado de ciertos elementos que pueden hacer este inicio de las vacaciones una auténtica pesadilla.
Viajar en avión supone cumplir unas normas que puede afectar a nuestros regalos de Navidad. Especialmente por las dimensiones y la forma en la que vamos a transportar estos elementos que, acabarán marcando un antes y un después. Un cambio de tendencia que puede marcar una diferencia importante en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Nos interesa conocer en primera persona qué es lo que podemos llevar o no en avión.
A la hora de viajar en avión te interesa saber esto
Te interesa saber qué es el que puede pasar si viajas en avión en estos días en los que cada elemento puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.
Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo en los viajes que hace que tengamos en cuenta las dimensiones y características de estos regalos de Navidad que podemos llevar en avión si cumplen unas dimensiones. Es hora de conocer en primera persona la manera en la que podremos empezar a tener algunos cambios destacados.
Las normas de las compañías varían, pero en esencia, debemos ser conscientes de lo que podemos trasladar y no, de una manera que nos costará creer. Será el momento de apostar claramente por ciertos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.
Es momento de saber lo que podemos llevar o no, de una manera que, sin duda alguna puede hacernos sentir mejor o peor en este inicio de vacaciones en los que todo puede ser posible.
El aviso de los regalos de Navidad que no te va a gustar
No viajes en avión sin saber en primera persona qué puede pasar con tus regalos de Navidad si van a viajar contigo. Este aviso puede acabar siendo el que nos hará replantearnos el tipo de transporte o los regalos, para evitar más de un susto en estas fechas tan señaladas.
Los expertos de Gabol nos invitan a saber un poco más qué puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
- Elige maleta rígida. Este tipo de maletas son siempre preferibles frente a bolsas de viaje y maletas de cubierta blanda, pues en ellas podemos empaquetar los regalos de la misma manera que lo haríamos en una caja para enviar por correo. El truco está en distribuir el peso de manera adecuada y utilizar los calcetines y camisetas para proteger objetos más frágiles.
- Envuelve al llegar a tu destino. Si viajas en avión, el control de seguridad del aeropuerto puede estropearte la sorpresa al querer abrir el regalo. Por ello te recomendamos que viajes con el regalo sin envolver y con el papel y los detalles que quieras ponerla para hacerlo en el destino. Además, si lo llevas ya envuelto es posible que el papel se arrugue dentro de la maleta. Y si no tienes más remedio, te aconsejamos que lo empaquetes con un papel sencillo y al llegar añadas un lazo o un detalle llamativo y muy rápido, que le aporte ese toque de distintivo.
- Si llevas el regalo envuelto en tu maleta. Tal vez no puedas esperar a envolver tu regalo al llegar al destino, en ese caso te recomendamos que lleves tu paquete ya envuelto o sin volver dentro de una bolsa rígida. Si es bonita, puedes utilizarla ya como envoltorio, y si no, de todos modos, te servirá para proteger el regalo y su papel.
- Artículos prohibidos como equipaje mano. De nuevo, si viajas en avión evita que tu regalo no se quede en los aeropuertos por no estar permitidos en cabina. Importante evitar en tu maleta de mano: Perfumes o cremas de más de 100 ml de líquidos, juguetes que simulan armas y cierto material deportivo.
- Restricciones aduaneras. Dependiendo del país al que viajes puede haber restricciones aduaneras aplicables al equipaje facturado, sobre todo en lo referente a alimentos.
- Regalo voluminoso o pesado. Si viajas con un regalo muy grande o pesado, seguramente sea más cómodo y económico enviarlo a través de una empresa de mensajería. Tanto el precio del sobre peso como los desplazamientos pueden ser todo un calvario con un bulto muy aparatoso.
- Regalo valioso o frágil. Si transportes un regalo valioso o frágil, lo mejor es que lo transportes en una mochila específica que puedas controlar en todo momento y con la que puedas tomar todas las precauciones. Si viajas en avión, tal vez la mejor idea es adquirir embarque prioritario con tu billete. De ese modo podrás colocar con calma y espacio tu equipaje de mano, ya que varias aerolíneas colocan el equipaje de mano excedente en la bodega.
- Regalo frágil y no excesivamente valioso. En esta categoría entrarían regalos como una botella de vino. Para ello, lo mejor es envolverlos con plástico de burbujas o con ropa y situarlos en el centro de la maleta, para mejorar su resistencia. Por otra parte, en el caso particular de las botellas con líquido es bueno meterlas primero en una bolsa de plástico, para que en caso de que se rompa durante el viaje, no nos manche toda la maleta.