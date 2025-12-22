El truco infalible de un fontanero para desatascar los desagües en segundos

Un fontanero nos explica el truco infalible para desatascar los desagües en segundos, un plus que debemos tener en consideración. La cocina debe estar en perfectas condiciones y para hacerlo, nada mejor que tener en nuestro poder todos los trucos necesarios para acabar obteniendo aquello que deseamos y más. Con algunos detalles que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos acompañará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Los expertos de Balnearian nos dan una serie de remedios naturales que deberemos empezar a poner en práctica de una forma o de otra. Anota cada uno de ellos, puede ser especialmente útil.

Destapa el fregadero con agua hirviendo. Una técnica fácil que permite desatascar cualquier tubería de forma rápida, es la aplicación de agua hirviendo sobre el fregadero. Haciendo esto, puedes disolver los residuos acumulados en el desagüe. Además, este método es fácil de repetir, por lo que podrás hacerlo las veces necesarias hasta que el agua fluya finalmente. Para este método, es importante que tomes en cuenta el material de la tubería, puesto que, si es de plástico, corres el riesgo de que el agua caliente deforme o dañe la estructura. Así que lo más seguro es que elijas una más moderna o de un material más resistente. Desatascar fregadero con bicarbonato. El bicarbonato es el mejor desatascador de tuberías casero; es económico, fácil de manipular y, lo mejor, no es tóxico. Como resultado, puedes manipularlo con total confianza, ya que se trata de un producto natural que ayuda a limpiar las tuberías. Ahora, para lograr el objetivo, a continuación te mostraremos cuáles son los pasos que debes seguir:Lo primero que debes hacer para destapar el fregadero, es esparcir 3 cucharadas grandes de bicarbonato dentro de la tubería.

Luego de eso, espera 5 minutos a que el bicarbonato haga su efecto.

Lo siguiente es que viertas agua hirviendo, de forma lenta, y dejes que la mezcla haga su trabajo por al menos 10 minutos.

Si luego de este tiempo todavía tu fregadero está destapado, puedes nuevamente repetir el procedimiento, hasta que poco a poco observes que el agua fluye por la tubería.

Destapar fregadero con sal. Otro producto de uso común que también sirve para desatascar un fregadero es la sal. Esta solución es una de la más práctica, ya que puedes utilizar la sal que usas a diario con tus alimentos. Para empezar, puedes utilizar la medida de una taza de café para que coloques la sal en el fregadero, luego vierte una olla de agua hirviendo directamente en el fregadero y espera un par de minutos; ahora, poco a poco notarás como el agua acumulada comienza a fluir. Usa vinagre para destapar el fregadero. El vinagre también es una excelente opción que te ayudará a hacer que tu fregadero quede como nuevo. Gracias a su potente efecto limpiador, este producto puede lograr que el agua fluya por la tubería, quitando cualquier suciedad y mal olor acumulada en ella.

Lo primero que debes saber es que puedes utilizar vinagre blanco o vinagre de alcohol; ambos tienen el efecto que necesitas para deshacer cualquier resto de comida y destapar la tubería. Ahora, para empezar, deberás verter una taza de vinagre sobre el fregadero y, en caso de que lo prefieras, también puedes aplicar 3 cucharadas de bicarbonato. Con esta fórmula, notarás como la mezcla empieza a hacer burbujas, lo que significará que ambos componentes están haciendo su trabajo. Lo ideal es que dejes que la mezcla actúe por al menos 20 minutos y luego esparzas agua caliente sobre el fregadero, para que la mezcla se distribuya por toda la tubería.