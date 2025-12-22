Galicia ha vuelto a demostrar que la suerte es caprichosa pero generosa. Aunque el Gordo se ha mostrado esquivo en su máxima expresión, la comunidad gallega ha logrado pellizcar una cantidad importante de millones gracias a un segundo premio que ha hecho historia en el entorno empresarial de Vigo, un tercer premio muy repartido, un solitario cuarto premio que ha caído en la capital de la provincia de las termas y una lluvia de quintos premios que han salpicado las cuatro provincias.

A continuación, detallamos el mapa de la fortuna en este 22 de diciembre.

El segundo premio (70048): el hito de Bimba y Lola

El número 70048 ha sido, sin duda, el gran protagonista del día en el sur de Galicia. La noticia ha saltado en el polígono industrial de Vigo, donde la empresa de moda Bimba y Lola ha repartido una fortuna entre sus trabajadores. La compañía adquirió participaciones que han terminado regando de miles de euros a cientos de familias gallegas.

El tercer premio (90693): una suerte muy repartida

El tercer premio ha sido el más repartido de la jornada, viajando de costa a costa y tocando puntos estratégicos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

A Coruña : vendido en dos administraciones de la capital herculina ( una de ellas ha repartido por sí sola cerca de 10 millones de euros ). También ha dejado fortuna en Baio (Zas) y en Ordes.

: vendido en herculina ( ). También ha dejado fortuna en Baio (Zas) y en Ordes. Lugo : la suerte llegó a la ciudad de Lugo , así como a las localidades de Chantada y Ribadeo .

: la suerte llegó a la , así como a las localidades de . Pontevedra: además de en Vigo, este tercer premio ha sido despachado en O Porriño y en Illa de Arousa.

El cuarto premio (25508): alegría en el corazón de Ourense

La provincia de las termas ha tenido su momento de gloria gracias al segundo de los cuartos premios. El número 25508, cantado este mediodía, ha dejado un reguero de alegría en la capital ourensana, consolidando un año en el que la ciudad ha estado especialmente presente en los bombos.

Ourense capital: el premio se ha vendido en la administración de la Calle do Paseo, 10, repartiendo 20.000 euros por cada décimo premiado.

Los quintos premios: lluvia de miles de euros

Los quintos premios (dotados con 6.000 euros al décimo) han sido los encargados de poner el nombre de los pequeños pueblos de Galicia en el mapa nacional de la lotería.

El 60649: protagonismo en Pontevedra

Pontevedra ha sido la gran beneficiada de este número, repartiendo cerca de tres millones de euros.

Pontevedra ciudad : administraciones del centro urbano.

: administraciones del centro urbano. O Salnés : gran impacto en la Illa de Arousa y Sanxenxo.

: gran impacto en la Illa de Arousa y Sanxenxo. Otras localidades: Cuntis y O Porriño.

El 77715: de La Mariña lucense a las Rías Baixas

Este número ha vuelto a demostrar que la administración de O Porriño y las de la Illa de Arousa han sido imanes para la fortuna este año.

Pontevedra : Vigo, O Porriño, Illa de Arousa y Salvaterra de Miño .

: . A Coruña : se vendió en la mítica localidad de Fisterra .

: se vendió en la mítica localidad de . Lugo: despachado en la administración de San Roque, en Lugo capital.

Otros pellizcos (61366 y 41716)

Ourense: la provincia interior no se ha ido de vacío. El 61366 dejó parte de su premio en Xinzo de Limia, mientras que el 41716 también se dejó ver en la capital ourensana.

Resumen de localidades agraciadas por provincia