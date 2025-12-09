La AEMET activa todas las alarmas en Galicia y pide que nos preparemos para lo que llega: las peores horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado a la población sobre la llegada de vientos muy fuertes este martes, que podrían superar los 100 km/h en Galicia y la cornisa cantábrica. Además, se esperan olas de hasta siete metros, con riesgo de arrastre de personas en playas y espigones, por lo que se recomienda extremar las precauciones. La borrasca Bram, nombrada por los servicios meteorológicos irlandeses, está provocando un temporal adverso en las islas británicas y se hará notar en España, principalmente a través de rachas intensas de viento y un fuerte oleaje en el norte.

Precaución con el temporal en Galicia

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha insistido en la necesidad de precaución: «Cuidado con la caída de ramas o árboles en mal estado y con objetos que puedan desprenderse de cornisas o tejados». En Galicia se espera un temporal marítimo importante, con olas capaces de arrastrar a personas ubicadas en espigones, playas o acantilados. Asimismo, se prevén lluvias persistentes y abundantes, sobre todo en el oeste y sur de Galicia, afectando a provincias como La Coruña, Pontevedra y Orense. Las temperaturas subirán debido a los vientos del sur, superando los 20 °C en el Cantábrico y alcanzando los 23 °C en ciudades del sureste como Valencia y Murcia.

El miércoles el frente se desplazará hacia el centro peninsular, dejando lluvias en una franja que abarcará Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental. En Extremadura y el oeste de Andalucía podrían registrarse precipitaciones fuertes y persistentes. Se esperan bancos de niebla matinales en el interior y las temperaturas diurnas descenderán en buena parte del territorio, mientras que las nocturnas subirán ligeramente. La nieve, si aparece, se localizará en cotas altas y las máximas superarán los 18-20 °C en el Mediterráneo y Baleares.

El tiempo en Galicia el jueves y viernes

El jueves será una jornada de transición, con posibles bancos de niebla en el interior y Baleares, mientras un nuevo frente comenzará a afectar Galicia, sobre todo el oeste. Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas subirán en el interior y bajarán en el Mediterráneo, manteniéndose los valores suaves para la época, con máximas de 20 °C en la costa mediterránea y alrededor de 15 °C en el centro y sur.

El viernes se prevé que el frente continúe afectando Galicia y el oeste peninsular, con lluvias localmente fuertes y persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental. Las temperaturas diurnas bajarán, generando un ambiente más frío.

El tiempo en España durante el fin de semana

Se espera una bajada de temperaturas nocturnas con heladas en el norte y centro de la península, mientras que durante el día se recuperarán y se superarán los 20 °C en Andalucía y el Mediterráneo. El ambiente será más frío, propio de la época, aunque algunas zonas podrían registrar temperaturas algo más altas de lo habitual. Las lluvias podrían afectar al oeste y sur peninsular, con cierta incertidumbre en la fachada mediterránea.