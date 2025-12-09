Sevilla ha disfrutado de un puente de la Inmaculada con un tiempo más propio de otoño templado que de diciembre, dominado por la estabilidad atmosférica y unas temperaturas suaves. Tanto el 7 como el 8 de diciembre la capital hispalense registró cielos prácticamente despejados durante todo el día, mientras que el sábado 6, aunque con mayor presencia de nubes, mantuvo igualmente un ambiente tranquilo y sin lluvias.

Este escenario dará un giro en los próximos días. Según la previsión de la AEMET, una nueva borrasca comenzará a influir en la segunda semana de diciembre, dejando lluvias intermitentes en la ciudad y un aumento de la nubosidad. El martes arrancará con cielos despejados, pero el ambiente se irá tornando más cubierto conforme avance la jornada. A partir de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia en Sevilla se situará en torno al 45%, con temperaturas que oscilarán entre los 7 ºC y los 21 ºC.

Inestabilidad el miércoles y el jueves

El miércoles 10 será el primer día claramente inestable: la AEMET prevé un 95% de posibilidades de precipitaciones entre la medianoche y el mediodía, reduciéndose después al 70% durante la tarde. Las temperaturas también descenderán ligeramente respecto a días anteriores, con valores entre 12 ºC y 18 ºC.

El jueves se espera una tregua. La agencia meteorológica anuncia cielos poco nubosos y una probabilidad nula de lluvia, mientras que los termómetros se moverán entre los 7 ºC y los 20 ºC. La mejora durará poco, pues el viernes 12 volverá la inestabilidad: ese día se prevé un 90% de riesgo de lluvias y temperaturas más frescas, entre 9 ºC y 16 ºC.

El tiempo en Andalucía durante el fin de semana

Para el fin de semana aún existe cierta incertidumbre, aunque las últimas actualizaciones apuntan a un sábado 13 con un 45% de probabilidad de lluvia y temperaturas inusualmente altas para diciembre, alcanzando los 22 ºC. El domingo 14 el riesgo de precipitaciones bajará de forma notable, situándose en torno al 10%, manteniéndose la máxima también en 22 ºC. En conjunto, el tiempo en Sevilla estará marcado por una fuerte variabilidad, alternando episodios de lluvia con jornadas más estables y temperaturas suaves para la época.

Además, este cambio de patrón atmosférico podría influir en la sensación térmica y en la planificación de actividades al aire libre. La presencia de una borrasca activa y la alternancia de cielos nubosos con episodios de lluvias fuertes hacen recomendable seguir de cerca la previsión meteorológica en Sevilla durante los próximos días. Tanto quienes regresan de las vacaciones del puente como quienes se preparan para la recta final del año deberán estar atentos a las actualizaciones de la AEMET, ya que el tiempo podría seguir mostrando variaciones bruscas a medida que avance la semana.