Alerta oficial de AEMET: la borrasca Davide provocará un temporal que golpeará con fuerza el norte peninsular

La borrasca Davide provocará un temporal que golpeará con fuerza el norte peninsular en esta alerta oficial de AEMET. Es importante estar pendientes de todas las alertas del tiempo que nos afecten de lleno, en especial, cuando la movilidad empieza a complicarse y lo hace de tal forma que deberemos empezar a ver llegar una serie de cambios destacados. Un giro radical que puede marcar el inicio de un cambio de tendencia en un mes de diciembre con importantes novedades.

Estamos encarando la recta final del trabajo y de esos días de descanso que tenemos por delante. Para muchos este ha sido el puente en el que empiezan a relajarse y lo hacen con la mirada puesta ante una serie de detalles que pueden ser ejemplares. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de empezar a preparar la ropa más de abrigo en unas jornadas en las que realmente todo puede acabar llegando a toda velocidad. La borrasca Davide puede cambiarlo todo por momentos, con una serie de cambios y novedades que afectarán a gran parte del país. Un gran temporal afectará al norte peninsular de esta manera.

La AEMET lanza una alerta oficial

Una nueva alerta oficial de la AEMET pone los pelos de punta, ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en algo excepcional. Es momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Estaremos muy pendientes de un cielo que puede darnos más de una novedad destacada en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afecte de lleno.

Las alertas de la AEMET están para seguirse, pueden verse afectadas a medida que llegue un nuevo episodio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que el giro radical en el tiempo que esperaríamos puede acabar siendo una realidad.

Es hora de apostar claramente por un otoño o un invierno en el que quizás tocará estar pendientes de un cambio que puede ser clave en estas próximas jornadas. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa en estas jornadas.

Golpeará con fuerza el norte peninsular la borrasca Davide

La borrasca Davide activará todas las alertas y lo hará de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La profunda borrasca Davide, situada ahora mismo en el Atlántico con una presión mínima de unos 970 hPa, se desplaza rápidamente al oeste. En su trayectoria afectará sobre todo a Reino Unido y a Francia, pero dada su extensión y profundidad, será capaz de alterar el estado marítimo en una amplia región. Cabe destacar que tras Davide se aproximarán otras borrascas por el Atlántico, lo que podría mantener un cierto temporal constante, sin que el mar llegue a calmarse de todo en los próximos días».

Desde la AEMET nos explican que: «Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Además se prevén intervalos de nubosidad baja matinal en zonas de las islas, bajo Ebro, Ampurdán y puntos del litoral sureste peninsular. Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península, poco probables y ocasionales en el extremo noroeste y sin esperar que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con posibilidad de ser localmente fuertes y persistentes e ir con alguna tormenta ocasional en el extremo occidental de Andalucía. En Canarias la cola del citado frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en el norte de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo noroeste, bajo Ebro, entornos de montaña y en Mallorca, donde podrán ser más densas. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de ambas mesetas y del interior de Andalucía. Pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en zonas del Mediterráneo norte y noroeste peninsular. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con ascensos en el alto-medio Ebro, Guadalquivir, meseta Sur y este de la Norte. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».