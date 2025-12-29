Victoria Beckham, tajante tras descubrir que su hijo Brooklyn la ha bloqueado: así ha reaccionado

El año se cierra de manera convulsa para la familia Beckham, una de las sagas más influyentes y observadas del panorama internacional. Lo que durante meses fueron gestos aislados y silencios incómodos ha terminado por convertirse en una crisis familiar de primer orden, con Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria, como epicentro del distanciamiento. La confirmación de que el joven ha bloqueado a sus padres y a sus hermanos en redes sociales ha supuesto un punto de inflexión que ha obligado, por primera vez, a una reacción pública clara por parte de Victoria Beckham.

La empresaria, diseñadora de moda e icono cultural desde su etapa en las Spice Girls, había optado hasta ahora por el silencio, fiel a una estrategia de discreción que ha caracterizado siempre la gestión de su vida privada. Sin embargo, la sucesión de desplantes, ausencias significativas en citas familiares clave y mensajes veladamente hostiles por parte de su hijo mayor han terminado por hacer insostenible esa postura.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y el resto de su familia no es nuevo. Desde hace meses, los seguidores más atentos de los Beckham y la prensa británica venían detectando señales de una fractura cada vez más profunda. La ausencia del joven en celebraciones familiares, su escasa interacción pública con sus padres y ciertos comentarios interpretados como despectivos fueron alimentando la percepción de un conflicto larvado.

La situación alcanzó una nueva dimensión cuando comenzó a circular la información de que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a su hijo en redes sociales. Un gesto aparentemente simbólico, pero cargado de significado tratándose de una familia cuya imagen pública está estrechamente vinculada a las plataformas digitales. Durante días, este hecho fue interpretado como la confirmación de una ruptura definitiva.

Cruz Beckham ha roto su silencio

Fue Cruz Beckham, tercer hijo del matrimonio, quien decidió cortar de raíz las especulaciones. A través de una historia en Instagram, el joven de 20 años desmintió de manera tajante que sus padres hubieran tomado la iniciativa de romper el vínculo digital con Brooklyn. «No es cierto. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo», escribió.

Con esta intervención, Cruz no solo salió en defensa de sus padres, sino que confirmó lo que hasta ese momento eran sospechas: había sido Brooklyn quien decidió bloquear a toda su familia. Un gesto contundente que explicaba, por sí solo, la frialdad actual en la relación y que arrojaba una nueva luz sobre la gravedad del conflicto.

A esta circunstancia se suma otro elemento revelador: Nicola Peltz, mujer de Brooklyn Beckham, tampoco mantiene interacción alguna en redes sociales con los Beckham. Ni sigue ni es seguida por los miembros de la familia, un detalle que ha reforzado la percepción de un distanciamiento que va más allá de lo anecdótico.

La reacción de Victoria Beckham

Durante semanas, Victoria Beckham había optado por no pronunciarse públicamente. Sin embargo, tras la confirmación del bloqueo, la diseñadora decidió enviar un mensaje claro, aunque sin aludir directamente a su hijo. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, a través de sus propias redes sociales, en un vídeo grabado desde las oficinas donde desarrolla su actividad profesional.

En las imágenes, Victoria aparece sonriente, relajada y rodeada de su equipo, brindando por la llegada oficial de la Navidad. La escena, aparentemente ligera, contrasta con la dureza del momento personal que atraviesa la familia. Pero fue la frase que acompañó al vídeo la que captó toda la atención: «¡Brindemos por mí! Ya basta de hablar de mí. ¿Qué creéis?», dijo, copa en mano.

Lejos de interpretarse como frivolidad, muchos han visto en esta actitud una declaración de intenciones. Victoria Beckham parece haber decidido no dejar que el conflicto familiar eclipse su vida profesional ni su estado de ánimo público. Una postura firme, casi desafiante, que transmite la voluntad de seguir adelante sin exponerse al desgaste emocional que implica alimentar la polémica.

La diseñadora acompañó dichas imágenes con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que combinó ironía y agradecimiento. «Es un trabajo difícil ser yo, ¡pero alguien tiene que hacerlo! Algunas imágenes inéditas de la reciente serie de la directora creativa de @victoriabeckhambeauty. ¡Felices fiestas a todos!», escribió.

¿Qué ha pasado en la familia?

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham, ni tampoco Brooklyn, han ofrecido una explicación directa sobre las razones que han conducido a esta separación tan comentada. No obstante, medios británicos han apuntado a diversas teorías que giran en torno a tensiones familiares previas, diferencias irreconciliables tras el matrimonio de Brooklyn con Nicola Peltz y conflictos derivados de la gestión de la exposición mediática.

Sea cual sea el origen del desencuentro, lo cierto es que la situación ha alcanzado un nivel de visibilidad difícil de revertir sin un gesto explícito por parte del hijo mayor. Mientras tanto, Victoria Beckham ha optado por una respuesta contenida pero firme, centrada en su trabajo, su entorno más cercano y la esperanza, aún latente, de que el tiempo y la distancia permitan recomponer una relación que, por ahora, permanece bloqueada también fuera de las redes sociales.