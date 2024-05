El nombre que nadie conocía con el que empezaron las Spice Girls

Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Michelle Stephenson entraron en la historia de la música pop de una manera inolvidable. La trayectoria de las Spice Girls es una de las historias más fascinantes de los últimos tiempos. Ya se han retirado, pero siguen generando interés, por eso cada vez tienen menos secretos. La historia puede historia puede definirse así: la ambición desmedida de sus integrantes, los celos, las traiciones, la inmensa presión del éxito, las persecuciones y, finalmente, su separación. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se hubiesen cambiado el nombre?

Un un primer momento se llamaron Touch, pero no conseguían los objetivos que se había marcado y optaron por cambiar de estrategia. «Cuando empezamos con el nombre Touch, éramos bastante insulsas. Sentimos que teníamos que encajar en un molde. Y luego nos dimos cuenta de que éramos personalidades bastante diferentes, diferentes entre sí y con todos los grupos femeninos del pasado. También nos dimos cuenta de que había mucha fuerza en eso», declaró Mel Chisholm durante un documental.

Hace 27 años, concretamente el 15 de mayo de 1997, las Spice Girls alcanzaron un hito monumental al posicionarse en el número uno de las listas en Estados Unidos con su álbum debut ‘Spice’, convirtiéndose así en el primer grupo británico en lograr algo semejante. Este éxito sin precedentes solidificó su estatus como reinas del pop mundial. Visto con perspectiva, las cantantes creen que si se hubieran seguido llamando Touch jamás lo hubieran conseguido. «Las posibilidades de que saliera a la luz eran bastante escasas. No tenían dónde quedarse, así que tuve que alojarlos. Pero estaban muy dedicados y confiados en lo que estaban haciendo».

Así empezó el mito de las Spice Girls

Antes de que el nombre Spice Girls se grabara en la memoria colectiva de millones de fans en todo el mundo, el grupo era conocido como Touch. Bajo este nombre, Victoria, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Michelle Stephenson estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar el éxito, aunque nunca imaginaron que llegarían tan lejos.

Después de refinarse y establecer su identidad musical decidieron adoptar el icónico nombre Spice Girls, un cambio que no solo alteraría sus destinos individuales, sino que también definiría una era entera de la cultura pop. El productor del grupo asegura en ‘The Sun’ que esta transformación fue 360. Es decir, no solo se basó en un cambio de nombre, también modificaron su forma de comportarse y comenzaron a tener más iniciativa.

«Sabían sobre qué querían escribir desde el primer día. No podías imponerles tus ideas musicales. No teníamos control sobre lo que hacían o lo que querían decir. Simplemente lo rodeamos y tratamos de hacer canciones a partir de ello». La metamorfosis de Touch a las Spice Girls fue una declaración de intenciones. Con este nuevo apodo, el grupo adquirió un carácter que atrapaba a todo tipo de público. No obstante, con el paso del tiempo el responsable de comunicación quiso cerrar el nicho. «La música era predominantemente para un grupo de edad más joven y principalmente para niñas. Pusimos nuestros dedos en el viento y captamos el espíritu de la época».

Desde entonces, las Spice Girls dejaron una huella imborrable en la industria musical, influenciando a generaciones y consolidando un legado que sigue resonando hasta el día de hoy. A pesar de las luchas internas y los desafíos del estrellato, su música y su mensaje de girl power continúan inspirando a millones en todo el mundo, recordándonos que, aunque las Spice Girls comenzaron como Touch, su impacto perdurará como un fuego que nunca se extinguirá en la historia.

¿Qué queda de Touch?

Nada y todo. Es cierto que Touch fue el origen, pero desde que las artistas se subieron a un escenario por primera vez han pasado demasiadas cosas. Solo hay algo que permanece intacto: la amistad. A pesar de que en su momento tuvieron bastantes diferencias, en la actualidad las Spice Girls siguen siendo amigas. Tanto es así que Victoria Beckham celebró su cumpleaños en un exclusivo club de Londres e invitó a sus amigas para compartir este día tan emocionante con ella. En el fondo, todas siguieron el mismo proceso y eso marca mucho.

La transición de Touch a las Spice Girls fue un trayecto que involucró más que solo un cambio de nombre. Supuso una evolución que transformó a un grupo predefinido en una fuerza poderosa y auténtica en la escena musical. Todo comenzó con el equipo de producción aplicando cuidadosamente personalidades distintivas a cada una de las chicas, proporcionándoles una identidad visual a través de su vestuario y brindándoles formación en actuación para complementar sus habilidades musicales.

Inicialmente, el plan era crear un grupo pop fabricado, siguiendo la fórmula típica de la industria, donde los representantes y productores tenían el control total sobre la dirección artística y las decisiones creativas. Sin embargo, lo que no esperaban los mánagers fue el inesperado resultado de su experimento: las chicas de Touch no solo se adaptaron a sus roles, sino que también desarrollaron una verdadera conexión entre ellas, formando un lazo que trascendió las expectativas de los ejecutivos.