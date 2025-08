La drástica decisión de Gloria Camila por lo sucedido con la hija de Michu y José Fernando

La muerte de Michu, María para sus familiares y amigos, ha marcado un antes y un después en la familia de José Ortega Cano. La última en hablar sobre este tema a sido Gloria Camila. La colaboradora ha roto su silencio para dejar claro cuál es su postura y ha explicado que decisión ha tomado tras lo sucedido con Rocío, la hija de José Fernando. «Lo siento muchísimo, pero no tengo nada más que decir. Me voy a mantener en el silencio». Sus palabras son contundentes y pretenden apagar para siempre la polémica que se ha generado con el entorno de Michu, el cual acusa a los Ortega de haber tenido un comportamiento clasista e injusto.

Gloria Camila le ha plantado cara a Tamara, hermana de Michu y esta última ha respondido lanzando una advertencia: «A mi madre que la deje en paz, que tiene 60 años. Estoy contestando a lo que ella ha dicho en Fiesta. Ella está en otras cosas, habla de mi y de mi madre. No tengo porque llamarte, eres una desentendida. Y una vividora, bastante. Vividora digo que pasa, que es una desentendida». El conflicto no ha dejado de crecer en las últimas semanas y la hija de José Ortega Cano considera que la única forma de hacerlo desaparecer es modificar su hoja de ruta y no volver a pronunciarse sobre este tema.

Mientras Gloria intenta mantenerse al margen, Tamara no está dispuesta a perdonar: «Nosotros hemos pasado mucho en mi casa, la han tratado muy mal. Vengo en memoria de mi hermana y por eso esto aquí. Lo peor que les pasó fue conocer a esta gente, que perdió ella y perdí yo. Estoy aquí porque son mediáticos y resulta que me ha caído encima a mí».

La cuestión es que algunos vecinos de Michu insisten en que esta última no tenía buena relación con su hermana. Entonces, ¿por qué tamara se ha sentado en diferentes platos de televisión para atacar a los Ortega? Por dinero, o eso dicen. Aseguran que su objetivo era hacer famosa y ha visto una oportunidad de oro al descubrir que la trágica pérdida de su familiar ha generado cierto interés entre el público.

Críticas a Tamara

Tamara promete que está sufriendo mucho por todo lo que ha pasado, aunque su imagen dé a entender lo contrario. «Estoy aquí porque mi hermana ha fallecido hace 20 días y hay responsabilidad que es para mí. La otra no quiere saber nada. Cuando vengo diciendo que es ella la que se tiene que preocupar», ha comentado en Telecinco.

La hermana de Michu también ha dejado caer que el único motivo por el que está hablando de lo sucedido es porque quiere responder a Gloria. Esta última recuerda: «Nosotros no hemos hecho nada. Vengo en calidad de colaboradora a hablar sobre temas de actualidad, y de este tema he hablado siempre desde el respeto». No podemos olvidar que la hermana de Rocío Carrasco ejerce de tertuliana en distintos programas de Telecinco, así que de una forma u otra está obligada a dar explicaciones.

¿Qué pasará con la hija de José Fernando?

Tras el trágico fallecimiento de Michu, todas las miradas se han centrado en el futuro de la hija que ha dejado. La pequeña, que actualmente tiene 7 años, estaba viviendo en Andalucía, donde había crecido rodeada del entorno materno. Con la repentina pérdida de su madre, ahora será la familia paterna la que deberá asumir responsabilidades clave respecto a su custodia y bienestar. El problema es que José Fernando está atravesando una situación delicada y en estos momentos no puede asumir un cargo de estas características.

Gloria Camila, tía de la niña, ya ha manifestado públicamente su deseo de cuidar de la menor, pero no se ha pronunciado cuando le han preguntado por lo que sucederá con la custodia. José Fernando continúa en tratamiento por lo que, de momento, no podrá hacerse cargo de su hija directamente. Todo apunta a que será el clan Ortega quien tome las riendas para garantizarle una vida estable, aunque hay que tener en cuenta que Inmaculada, madre de Michu y abuela de la menor, también está en la ecuación.

Inma podría mover ficha para quedarse con la niña. Es más, ha dado a entender que la joven no está acostumbrada a convivir con los Ortega, por eso luchará para que se críe a su lado. Como vemos, hay muchas teorías encima de la mesa y habrá que esperar un tiempo para ver cómo termina todo.

Mientras se resuelve la situación legal y se determina la custodia definitiva, la prioridad de la familia Ortega Cano es proteger a la menor del foco mediático y brindarle la estabilidad emocional que necesita en este delicado momento. Se están llevando a cabo los trámites necesarios para formalizar el proceso, por eso Gloria ha decidido dar la callada por respuesta a los ataques de Inma y Tamara.