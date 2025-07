El ex novio de Michu desvela lo que quería que pasase con su hija antes de su muerte

La muerte de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, sigue siendo uno de los principales asuntos del mundo del corazón desde hace dos semanas. Uno de los puntos clave es saber quién tendrá la custodia de Rocío, la hija de ocho años que tuvo con José Fernando, el hijo adoptivo de Ortega Cano y Rocío Jurado. El joven ahora mismo es imposible que se haga cargo de ella, ya que sigue cumpliendo condena por los delitos cometidos en el pasado y superando sus adicciones, por lo que ahora mismo las miradas recaen sobre la hermana y la madre de la fallecida, que aseguran que la niña se quedará con ellas, exigiendo que la familia del torero ayude económicamente a su manutención.

Primero fue Inma, la madre de Michu, y desde hace días es Tamara, su hermana, las que han salido ante los medios a dejar claro que la intención es que sean ellas las que cuiden a partir de ahora de la menor. Pero cada día que pasa queda más claro que la difunta tenía otros planes, aunque estos serán complicados de cumplir en estos momentos.

Desde un primer momento se habló de un testamento y unas últimas voluntades, de las que no se sabe nada todavía, en las que Michu podría haber decidido que su hija quedase al cargo de su abuelo José Ortega Cano. La familia de la fallecida lo niega, pero lo cierto es que cada día salen más testimonios que aseguran que esa sería su voluntad, aunque no la hubiera dejado por escrito.

La primera en confirmarlo fue Ana María Aldón, ex mujer del torero y que tuvo bastante relación con Michu, ya que Rocío fue su nieta durante el tiempo que estuvo casada con el ex torero. «Me pidió por favor que, si a ella le pasaba algo, si me podía quedar yo con la niña», así lo contó la diseñadora de moda.

Asegura que le llegó a pedir el DNI «porque si a ella le pasaba algo, ella quería que su niña se criara con su abuelo y con Madrid. Quería asegurarse de que su niña iba a tener un futuro». Pese a estar divorciada, reconoce que Ortega es un hombre generoso que sería capaz de quedarse al cargo de la niña en caso de que fuera necesario, algo que nunca ha negado, teniendo seguro a José Fernando y a Gloria Camila como apoyos, además de contar con capacidad financiera para que la pequeña pudiera estudiar.

Pero no es el único testimonio que confirma ese deseo de la fallecida. Alberto, novio de Michu hasta julio de 2024, ha pasado por el plató de Tardear y ha dejado claro que la familia gaditana sólo busca la fama y beneficiarse de este asunto.

En concreto, señala a Tamara, su ex cuñada, que también ha pasado varias veces por platós, el primero apenas 24 horas después de enterrar a su hermana. «Tamara ha dado a entender que ha estado pendiente de la niña y de su hermana y es mentira», decía.

Además, confirma que su ex pareja tenía una muy mala relación con su familia: «Cuando se ponía mala -sufría de problemas del corazón- me llamaba o me escribía porque tenía discusiones con su familia». Sobre Tamara, asegura que su único interés es hacerse famosa, llegando a animar a su hermana «a ir a la televisión a hablar de la guerra con la familia Ortega Cano cuando era mentira».

Finalmente, Alberto, como ex pareja de Michu, también conocía el deseo que tenía de que su hija se quedase a cargo de su familia de Madrid si a ella le ocurría algo. «Me comentó que había hablado con Ana María Aldón para dejarle a la niña con la familia Ortega Cano si a ella le pasaba algo. Ana María le ayudaba mucho con la niña», explicaba en Tardear.

El gran problema de este asunto es que Ana María ya no forma parte de esa familia y es imposible que pueda tener su custodia. Ortega Cano es su abuelo y podría tener toda la ayuda necesaria, pero no deja de ser una persona de una edad avanzada y que viaja habitualmente por sus negocios en el mundo del toro.

Por ahora habría que descartar también a José Fernando, que sigue cumpliendo condena en un centro de Ciempozuelos para superar sus adicciones y cumplir por los delitos cometidos, además de que le queda todavía un juicio pendiente. Así pues, la pelota podría caer en el tejado de Gloria Camila, que sería la más indicada para hacerse cargo de su sobrina Rocío, pero ella en ningún momento se ha ofrecido, al menos públicamente, a ello.