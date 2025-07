Un ex novio de Michu desenmascara a su hermana: «Tamara quería ser famosa»

La muerte de María Gamaza, más conocida en los medios como Michu, ha puesto a la familia Ortega Cano de nuevo en el foco mediático por las dudas sobre el futuro de Rocío, la hija de José Fernando y nieta de José Ortega Cano. Por el momento es imposible que el padre se haga cargo de la pequeña, ya que sigue ingresado en un centro de rehabilitación cumpliendo condena, por lo que la familia de la fallecida ha salido a defender que la pequeña estará con ellos, pero poniendo a los Ortega en su punto de mira, especialmente a Gloria Camila. Tras numerosas intervenciones en Tardear, la primera con el cuerpo de su hermana todavía en el tanatorio, Tamara se ha convertido en la portavoz familiar, pero un ex novio de la fallecida ha desenmascarado sus verdaderas intenciones.

La hermana de la fallecida asegura en todo momento que será ella la que se quede con la niña a partir de ahora, aunque tendrá ayuda de la abuela y de otra tía de la joven, pero no ha dudado en lanzar dardos a Gloria Camila para que se implique más. En sus declaraciones le ha pedido varias veces que debe pasar más tiempo con ella y que deberá colaborar de forma económica a su sustento. Tras estas apariciones, muchas eran las voces que opinaban que Tamara sólo buscaba sacar rédito económico a la muerte de su hermana, algo que testimonios de amigos de Michu y vecinos se han encargado de confirmar, ya que aseguran que Michu y su hermana no tenían buena relación.

Tardear ha seguido investigando sobre el entorno de Michu y han podido hablar con Alberto, su ex pareja, que ha dado unas declaraciones que la dejan en muy mal lugar a su ex cuñada. Su relación duró entre marzo de 2023 y julio de 2024, por lo que puede contar primera mano cómo era la situación familiar que vivió en primera persona.

«Hoy estoy aquí por el honor de Michu y las barbaridades que estoy viendo a través de su familia, estoy totalmente indignado porque hay muchas cosas que se están diciendo que no son verdad cuando hay una persona que ha fallecido», arrancaba diciendo.

Frank Blanco, presentador de Tardear, le pedía que aclarase quién miente en este enfrentamiento, si la familia Ortega o la de Michu. «Puede ser por ambas, pero por parte de Michu, cuando yo la conocí, había mucho distanciamiento con su familia y viendo los programas en los que ha estado, Tamara ha dado a entender que ha estado pendiente de la niña y de su hermana y es mentira», ha comentado.

Alberto ha asegurado que su entonces pareja le contaba muchos de los secretos de la familia, ya que ella se desahogaba en los peores momentos. «Michu ha pasado muchas necesidades y siempre me contaba de todo, cuando se ponía mala me llamaba o me escribía porque tenía discusiones con su familia», aseguraba.

El invitado de Tardear no ha dudado en dejar claras las verdaderas intenciones de la hermana de la fallecida: «Tamara quería ser famosa porque su hermana había tenido la posibilidad de conocer a esa persona, ella le animaba a ir a la televisión a hablar de la guerra con la familia Ortega Cano cuando era mentira».

El ex de Michu desvela su última voluntad sobre su hija

«Ella me comentó que había hablado con Ana María Aldón para dejarle a la niña con la familia Ortega Cano si a ella le pasaba algo. Ana María le ayudaba mucho con la niña», así ha recordado Alberto las conversaciones que mantenía con la fallecida.

Preguntado por si cree que la familia de Michu está capacitada para encargarse de la pequeña Rocío, el invitado de Tardear ha sido muy rotundo. «Yo creo que esa niña se merece una cosa mejor, se merece una educación mejor, un colegio mejor y estar rodeada de familia que la quiere, no por manipulación», de esa forma deja claro que, según su opinión, lo mejor para la niña es quedar al cargo de los Ortega.