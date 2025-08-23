Sale a la luz el último mensaje del streamer Jean Pormanove antes de morir: “Me tiene prisionero”

Raphael Graven, conocido como Jean Pormanove en la red, era un ex militar francés de 46 años que saltó a la fama gracias a las redes sociales, en concreto a la plataforma Kick, plataforma competencia de YouTube y Twitch en el mundo de los directos en internet. Se había convertido en uno de los canales más vistos de la plataforma creada por el casino online Stake, que ha ganado gran popularidad gracias a que apenas hay control por sus contenidos, algo que sí hacen sus competidores. El francés falleció mientras dormía, un momento que pudieron ver millones de personas, ya que se encontraba emitiendo en directo un maratón de días junto a unos supuestos amigos, puesto que le propinaban golpes y todo tipo de humillaciones durante las emisiones.

Días después ha salido a la luz el último mensaje que le mandó a su madre, algo que se ha conocido después de que la Justicia Francesa decidiese investigar las circunstancias de su fallecimiento. La autopsia, que ya es pública, indica que no hubo intervención de terceros en su fallecimiento. Sin embargo, no se descarta la posible responsabilidad de quienes lo vejaban en las transmisiones.

Durante 10 días, Graven emitió en directo desde su casa, soportando insultos y abusos físicos de otros streamers, lo que le llevó a contactar son su madre por mensaje. «Hola, mamá, ¿cómo estás? Yo atrapado hasta la muerte en su juego. Esto se está pasando de la raya. Me siento prisionero de su concepto de mierda. Estoy harto, quiero salir, pero el otro no quiere, me tiene prisionero», esa fue su última comunicación con ella.

Estas palabras, pronunciadas horas antes de su muerte y que ha sido publicada por el diario francés Le Parisien, dejan claro que estaba en contra de su voluntad. Pese a la petición de ayuda, la emisión continuó hasta que un espectador notó que Graven, acostado, ya no respiraba, por eso comenzaron a lanzar mensajes de voz desde el chat para alertar de lo que sucedía.

Con una parsimonia enorme, uno de sus compañeros de habitación se despertaba y le lanzaba una botella para intentar despertarlo, pero al ver que no reaccionaba. Al comprobar que algo grave estaba pasando, decidieron cortar la emisión, aunque el vídeo ya ha corrido como la pólvora por la internet, estando todavía disponible en TikTok o X (antes Twitter).

Jean Pormanove, con más de un millón de seguidores, participaba en retos que incluían violencia y humillación, provocando opiniones de todo tipo. La ministra francesa Clara Chappaz calificó el caso como «un horror absoluto», exigiendo responsabilidad a la plataforma Kick, donde se emitían estos contenidos.

¿De qué murió Jean Pormanove?

Aunque desde el primer momento se ha puesto en el punto de mira a los compañeros de emisión del streamer, la autopsia apunta a causas médicas o toxicológicas, como problemas cardíacos previos o tratamiento tiroideo. Antes de ese mensaje a su madre, el influencer desmintió que fuera víctima de abusos, llegando a aclarar que todo era acordado para generar ingresos y que se trataba de actos «escenificados».