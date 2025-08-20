La Fiscalía de Niza investiga la muerte del streamer Jean Pormanove: se pudo ver en directo

La ciudadanía francesa sigue conmocionada por la muerte del streamer Raphaël Graven, de 46 años, conocido en internet como Jean Pormanove, una estrella en la red que sumaba más de medio millón de seguidores. Se trataba de un creador de contenido conocido por sus emisiones en directo en la plataforma Kick, competencia de YouTube y Twitch, donde hay mucha menos censura en los contenidos. Eso ha llevado a que los usuarios pudieran ver en directo como sufrió meses de maltrato por parte de sus amigos e incluso hayan podido ver su muerte en pleno directo, un suceso que ha llevado a la indignación del público y a que la Fiscalía de Niza abra una investigación.

Por desgracia era habitual ver como Raphaël sufría bullying por parte de sus supuestos amigos, aunque muchos lo tomaban como parte del espectáculo. Lo cierto es que al ver las imágenes, es fácil darse cuenta de que no se trataba de un teatro y que los golpes y las vejaciones eran reales, llegan a un punto en el que muchos de los implicados tenían que pararlas ante el miedo a que le pudieran hacer mucho daño. Bofetadas, quemaduras, estrangulamientos… todo un catálogo de torturas que impresionan al verlas en la pantalla.

Este grupo de streamers había preparado una maratón de varios días de emisión en directo en su canal en la plataforma, por lo que también emitían las horas en las que dormían, algo muy parecido a realities como Gran Hermano. Fue en la noche del domingo al lunes cuando los espectadores pudieron ver que Pormanove respiraba con dificultad mientras el resto dormía plácidamente.

Al ver paraban los estertores, los usuarios comenzaron a mandar mensajes de voz al chat del directo tratando de alertar al resto de streamers y hacerles despertar, unos segundos que se hicieron eternos hasta que uno de ellos reaccionó a las peticiones de socorro de la audiencia.

Una vez despierto, decide lanzar una botella a la cabeza de su amigo, pero al ver que no reaccionaba de ninguna manera se acerca para intentar despertarlo, aunque sin obtener respuesta. Tras zarandearle y gritarle, uno de los presentes en la habitación se levantó y decidió cortar la emisión en directo.

Aunque el vídeo ha sido retirado de la plataforma Kick, varios usuarios ya lo han compartido en otras redes como X (antes Twitter) o TikTok, donde se puede ver, también, las agresiones y mofas que el fallecido sufría en las emisiones desde hace meses.

La Fiscalía de Niza investiga la muerte de Jean Pormanove

Días después de que se viralice este terrible momento, Clara Chappaz, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Economía Digital, ha escrito en redes sociales que se trata de un «horror absoluto» lo que sufrió el fallecido. Además, ha pedido la intervención de los servicios del Estado francés y ha pedido responsabilidades a Kick, la plataforma de streaming propiedad del casino online Stake, conocido por ser el patrocinador del equipo de Fórmula 1 antes conocido como Sauber.

Por su lado, la Fiscalía de Niza ha abierto investigación y ha comenzado el interrogatorio a los amigos y compañeros del fallecido que estaban en esa emisión. Queda pendiente conocer los resultados de la autopsia para saber cuál fue la causa de la muerte de Jean Pormanove.