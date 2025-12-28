¿Qué día finaliza ‘La casa de los gemelos 2’? La fecha confirmada

Aunque no se emite en ninguna televisión tradicional, La casa de los gemelos 2 se ha convertido en el reality de moda y en todo un fenómeno en la red, aunque se trata de un programa que se salta absolutamente todas las normas que cadenas como Telecinco, La 1 y Antena 3 deben respetar. Pese a todo, el espacio creados por los hermanos Carlos y Daniel Ramos sigue acumulando millones de visitas en YouTube y en todas las plataformas con sus vídeos, pero el tiempo en el que personajes como La Falete y Marrash sigan pegándose en directo se acaba, ya que hay fecha del final del programa confirmada.

Hay que recordar que todavía está en juego un premio de 100.000 euros para el ganador, para el que las dos mencionadas son las grandes favoritas, un dinero que iguala a otros espacios como Gran Hermano (que terminó hace días de forma precipitada por bajas audiencias). Este caos absoluto, ya que el alcohol, los insultos y las agresiones no tienen ningún tipo de censura, ha sido lo que más ha gustado a la audiencia, puesto que recuerda a programas como Gandía Shore u Hotel Glam.

Para desgracia de los fans de La casa de los gemelos 2, el reality tiene las horas contadas, puesto que el final del encierro será en apenas unos días. Ya hace unos días que los creadores de contenido que están detrás de este formato (los hermanos Ramos), anunciaban que la Nochevieja sería el final de este programa.

‘La casa de los gemelos 2’ luchará contra Cristina Pedroche en las Campanadas

Pero este final no será un día normal, ya que se está preparando una traca final como fin de fiesta. El día 30 de diciembre de 2025 será el final de su encierro, debido a que el día 31 acudirán a la Puerta del Sol todos los participantes para dar desde uno de los balcones para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Por el momento no se sabe cómo será elegido el ganador o ganadora, pues no han dado detalles de cómo se hará, dejando claro que seguirán improvisando, como hasta ahora en todo lo que hacen. Es de suponer que sea la audiencia la que vote, ya que han creado una web para reunir votos entre todos sus concursantes.

Tal y como han explicado, primero deberán cortar la emisión de la casa, porque deberán mover a todo el equipo técnico y a los concursantes hacia la Puerta del Sol, donde deberán montar de nuevo un escenario, luces y todo lo necesario para la emisión. Eso llevará bastante tiempo, ya que se trata de un quipo reducido y no cuentan con el presupuesto y los medios de grandes cadenas.

Es de suponer que después de la retransmisión de las Campanadas se produzca una fiesta de fin de programa, que se podrá ver en directo y que seguro que dará muchos momentos, pues el alcohol y las peleas no faltarán.

En esta fiesta no estará Labrador, concursante expulsado por su agresión a Cherilín, y que ha cargado contra la organización del programa por no haberle pagado, no hacerle contrato y no darle ninguna explicación sobre su situación, además de denunciar que le dejaron ‘literalmente’ tirado en un hotel.