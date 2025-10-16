Quién es La Marrash, de ‘La Casa de los Gemelos’: su edad y su nombre real

Triana Marrash es un personaje salido de las redes sociales y que ha conseguido hacerse un hueco gracias a las polémicas que ha protagonizado desde hace años. Su momento de mayor fama le llegó en 2025, cuando apareció en programas de televisión y muchos medios después de contar su historia en Dubái, donde dice pertenecer al harén de un jeque y trabajar a su servicio y al de sus amigos. Así es lo que se conoce de su vida fuera de las redes gracias a su paso por el polémico reality La Casa de los Gemelos.

Tal y como ha contado en algunas ocasiones, vivió una infancia normal en un pueblo de Tarrasa, aunque nació siendo un chico, lo que le llevó a tener problemas en su propia familia. «Mi hermano me odiaba», ha comentado sobre él, ya que no entendía su condición sexual. Más adelante comenzó su transición a mujer, algo que también le ha costado problemas de todo tipo. Fue en mayo cuando apareció por primera vez en Telecinco, en concreto en el programa TardeAR, donde contó su historia. Tal y como decía, conoció a este jeque en Marbella y desde entonces se encaprichó de ella, aunque no es la única mujer de su vida. «Está casado con tres mujeres y eso me lo tengo que tragar, la verdad. Por otro lado, yo no puedo conocer a otros chicos», decía ante la sorpresa de los espectadores. Aunque está contenta con la cantidad de experiencias nuevas que vivía allí, hay cosas no tan agradables. «La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero es que quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro», confesaba.

Preguntada por si le compensa vivir así, Marrash era muy clara: «Mi vida es muy lujosa. Tengo accesibilidad en jet privado, regalos costosos que jamás me podría permitir, cirugías, viajes, hoteles de alto standing, he bebido café con oro, tengo bolsos de oro, un Hermes… Al final es la facilidad que él me da a la hora de vivir y para mí esta comodidad no tiene precio».

Pese al lujo y los caprichos, Triana (que en realidad se llama Laura), debe seguir las normas del país para todas las mujeres. «Cuando voy con él estoy tapada de pies a cabeza y solo se me ven los ojos, pero bueno. A mí me compensa», confesaba.

A sus 38 años llevaba una vida entre Cataluña y Dubái, aunque su vida en España es completamente diferente, alejada de esos lujos. En junio de 2025 volvió a ser noticia después de no haber acudido a un compromiso con una discoteca en Madrid, donde debía acudir con motivo del Orgullo en Madrid.

Tras estar varios días sin dar señales de vida, su familia pidió (supuestamente) ayuda a través de las redes sociales, llegando incluso una de sus amigas a aparecer en televisión para contar lo sucedido. Lo más extraño de todo es que cuando se preguntaba si la familia había denunciado ante las autoridades, siempre ponía excusas todo tipo, por lo que su testimonio perdió valor por completo.

Al parecer un engaño de la propia Triana Marrash para ganar popularidad, su caso quedó en el olvido y no tuvo más recorrido. Tras estar lejos de las redes un tiempo, reapareció y lo hizo, precisamente en varios momentos con Zona Gemelos.

En octubre de 2025 ha vuelto a la actualidad, esta vez como concursante de La Casa de los Gemelos, donde ha protagonizado escenas surrealistas después de pelearse con varios compañeros, siendo su encontronazo más grave con otra concursante, a la que se la conoce como ‘La Falete’ (por su parecido con el cantante).