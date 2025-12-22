IKEA vuelve a generar colas con su armario alto y estrecho que encaja igual de bien en el recibidor que en la cocina

Entre los muchos muebles que podemos encontrar en el catálogo de IKEA, hay algunos que suelen estar en constante renovación de stock, ya que no dejan de venderse nunca. Es el caso de un armario para la cocina que IKEA vende a un precio realmente económico y que se ha convertido en el más exitoso de todos, pero no sólo por lo barato, sino también, porque combina con cualquier otro mueble, es perfecto para pisos pequeños y además lo puedes poner también en el recibidor y otras estancias.

Se trata del armario alto y estrecho KNOXHULT de IKEA, un módulo blanco diseñado inicialmente para cocinas, pero que como decimos, muchos están colocando también en pasillos, despensas pequeñas e incluso recibidores. Y es que el atractivo de este armario no está solo en el diseño, sino en algo mucho más práctico: cabe en casi cualquier rincón. En pisos pequeños, donde cada centímetro cuenta, un armario de 60 cm de ancho, 31 de fondo y 153 cm de altura, por 69 euros, se convierte casi en una pieza de supervivencia doméstica. Y de ahí que las colas se repitan en varias tiendas IKEA, porque no hay soluciones tan versátiles a este precio. Además, KNOXHULT forma parte de la línea de módulos de cocina del mismo nombre, una serie pensada para facilitar al máximo la organización sin grandes complicaciones de montaje ni presupuestos imposibles. El armario se presenta con tres baldas regulables, puerta reversible y materiales resistentes al uso diario, lo que permite adaptarlo a distintos espacios sin perder estabilidad ni estética.

El armario de IKEA que sirve para mucho más que la cocina

Aunque IKEA lo presenta como un módulo para tener a mano los productos básicos de la cocina, la realidad es que los compradores le están buscando otras vidas. En un recibidor, por ejemplo, funciona como armario zapatero alto o espacio de almacenamiento para bolsos, mochilas o artículos que suelen quedarse tirados junto a la puerta. En un pasillo estrecho ayuda a despejar estanterías que ya no dan más de sí. Y en pisos de alquiler, donde el almacenaje suele ser escaso, se convierte en una solución rápida sin necesidad de obras ni grandes decisiones de decoración.

En cocinas pequeñas también está funcionando especialmente bien porque su fondo de 31 cm permite colocarlo sin bloquear el paso. Ahí es donde realmente se aprecia su diseño estrecho: lo suficientemente fino para no molestar y lo bastante ancho para guardar platos, botes, paquetes de comida o pequeños electrodomésticos. Su capacidad máxima por balda es de 10 kg, una cifra más que suficiente para el uso diario.

Ajustable, combinable y fácil de limpiar: por qué convence

El armario se puede personalizar por dentro. Las baldas regulables permiten crear alturas distintas, lo que hace posible usarlo como despensa, como mueble auxiliar de limpieza o como armario multiusos. Incluso cabe una tabla de planchar si se colocan bien los estantes, algo que muchos compradores están destacando porque libera espacio en otras zonas de la casa.

En cuanto al exterior, el frente blanco en melamina mantiene la línea minimalista típica de IKEA. Es fácil de combinar con otros módulos KNOXHULT, lo que permite ir ampliando almacenamiento sin perder continuidad visual. Además, tanto el armario como la puerta vienen revestidos con melamina, un material resistente a arañazos y muy sencillo de limpiar, algo fundamental en hogares donde los muebles se usan y no solo se miran.

La puerta, por cierto, puede montarse a derecha o izquierda, un detalle pequeño pero determinante cuando el espacio es limitado y hay que evitar golpes con otros muebles. IKEA incluye bisagras, baldas, puerta y fijaciones, aunque como sucede con la mayoría de sus muebles, los pomos y tiradores se venden aparte, así que cada usuario puede elegir el estilo que más encaje con su casa.

Un precio que explica las colas

Por 69 euros, encontrar hoy un mueble alto, estable, con puerta y baldas regulables, no es tan común como parece. Este armario KNOXHULT de IKEA compite en un rango donde muchos armarios de almacenamiento superan fácilmente los cien euros, y para quienes buscan un mueble práctico sin hacer una gran inversión, el precio es decisivo.

Además, IKEA ofrece 5 años de garantía, algo que da tranquilidad a los compradores y que refuerza la sensación de que se trata de un armario preparado para aguantar el trote diario.

Como podemos ver, y en definitiva, el armario KNOXHULT de IKEA no pretende competir con muebles sofisticados ni con diseños de alta gama. Su mérito está en lo básico: aprovechar el espacio, reducir el caos diario y ofrecer lo que se necesita sin complicaciones. Y es justamente esa mezcla, entre funcionalidad y precio asequible, lo que hace que se haya convertido en uno de los muebles más vendidos en las tiendas de IKEA. Perfecto para la cocina, pero también para el recibidor o cualquier otra estancia de tu casa.