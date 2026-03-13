Powell gana la batalla a Trump: un juez tumba las citaciones de los sobrecostes del edificio de la Fed

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha ganado la primera batalla judicial contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un juez federal, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, ha tumbado este viernes las citaciones de la administración Trump contra Powell por los sobrecostes de la reforma del edificio de la Reserva Federal en la capital de Washington. El fallo judicial protege la independencia del banco central.

El juez federal James Boasberg ha anulado las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La decisión refuerza la independencia del banco central.

El juez James Boasberg, nombrado por el ex presidente demócrata Barack Obama, dictaminó en un fallo de 27 páginas que las citaciones carecían de justificación suficiente. Según el juez, existía evidencia de que el principal objetivo de estas órdenes podría haber sido presionar al presidente de la Fed, aunque el fallo se centra más en el marco legal que en señalar a personas concretas.

La investigación había sido iniciada por la fiscal federal Jeanine Pirro con la intención de determinar si Powell había dado información falsa al Congreso sobre la renovación del edificio de la Fed. Powell, por su parte, había declarado de forma pública el 11 de enero, señalando que la investigación parecía un pretexto que podría afectar la independencia de la institución y su capacidad de decidir sobre políticas monetarias de manera autónoma. La Reserva Federal, conocida como Fed, es el banco central de Estados Unidos, creado en 1913 para controlar la política monetaria, garantizar la estabilidad financiera, regular los bancos y fomentar el máximo empleo.

En su fallo, Boasberg ha destacado que «hay pruebas de que el propósito dominante, si no único, de estas citaciones era ejercer presión sobre Powell para que cediera o dimitiera, permitiendo la designación de un sucesor más alineado con ciertos intereses».

Tras el fallo, Pirro ha anunciado su intención de apelar, calificando la decisión de «juez activista» y argumentando que el fallo «neutraliza la capacidad del gran jurado para investigar posibles delitos». «Hoy, Jerome Powell está prácticamente protegido de toda investigación sobre la Reserva Federal», afirmó con contundencia.

El caso también ha tenido repercusiones políticas importantes. La investigación amenazaba con retrasar la confirmación de Kevin Warsh, ex gobernador de la Fed nombrado por Donald Trump para suceder a Powell. Senadores republicanos y demócratas han manifestado que no avanzarían con la votación hasta que se aclarase la situación legal. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, señaló que no votaría a favor de Warsh mientras la investigación continuase.

La Fed, mientras tanto, había mantenido la batalla legal en secreto para bloquear las citaciones, amparándose en las normas de confidencialidad aplicables a investigaciones criminales que involucran un gran jurado.

Con el fallo, se ha permitido desclasificar los procedimientos relacionados con esta disputa, dando transparencia a los esfuerzos de la institución por proteger su independencia y la del presidente Powell.

El fallo del juez Boasberg no sólo ampara a Powell, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de mantener la autonomía del banco central en decisiones cruciales para la economía estadounidense, incluyendo la política de tipos de interés y la estabilidad financiera del país.