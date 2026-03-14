Trump tras arrasar centros militares en la isla iraní de Jark, rica en petróleo: «Puedo destruir sus pozos»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este viernes que Estados Unidos ha realizado un potente bombardeo contra objetivos militares iraníes en la isla de Jark, uno de los puntos estratégicos más importantes del país en el Golfo Pérsico. Según ha explicado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, el ataque habría destruido «por completo» todos los objetivos militares identificados en la zona. Antes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra la dictadura de los ayatolás de Irán, cerca de 1,6 millones de barriles salían a diario de la isla. Dispone de una red de oleoductos que van a los mayores yacimientos de Irán. Así Trump ha arrasado objetivos militares en la isla iraní petrolera de Jark y ha advertido: «Puedo destruir su petróleo» si los ayatolás amenazan el Estrecho de Ormuz.

La isla de Jark es la principal terminal petrolera de Irán y uno de los centros logísticos más importantes para la exportación de crudo del país. Desde allí sale la mayor parte del petróleo iraní hacia los mercados internacionales.

Trump ha asegurado que la operación fue «uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio» y ha afirmado que las fuerzas estadounidenses «arrasaron totalmente» las instalaciones militares en la isla. Sin embargo, ha subrayado que tomó la decisión deliberada de no atacar la infraestructura petrolera, que representa el principal activo económico de la dictadura de los ayatolás de Irán.

El presidente estadounidense ha advertido, no obstante, que esa decisión podría cambiar si los ayatolás intentan bloquear el tráfico marítimo internacional, en referencia al paso de buques por el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en todo el mundo.

Jark, principal terminal petrolera de Irán

«Si Irán o cualquier otro actor intenta impedir el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho, reconsideraré inmediatamente la decisión de no atacar las instalaciones petroleras», ha escrito Trump en su publicación.

Menos de una hora después, el presidente ha vuelto a pronunciarse con un segundo mensaje en el que ha endurecido su tono contra la dictadura de los ayatolás. En él, Trump ha asegurado que la dictadura de los ayatolás tenía planes para dominar Oriente Medio y «borrar completamente a Israel», algo que, según ha afirmado, ya no será posible tras la ofensiva militar estadounidense.

Más tarde, durante una breve comparecencia ante periodistas antes de subir al avión presidencial Air Force One rumbo a Florida, Trump ha evitado ofrecer detalles sobre cuánto podría prolongarse la campaña militar en la región: «Todo el tiempo que sea necesario». «No puedo decir cuánto durará. Tengo mi propia idea, pero no voy a dar un calendario. Lo que sí puedo decir es que vamos muy por delante de lo previsto», ha afirmado.

🚨 REPORT: U.S. Weighing Seizure of Iran’s Oil Lifeline

U.S. officials are reportedly discussing a plan to seize Kharg Island which handles ~90% of Iran’s oil exports. pic.twitter.com/RClyYyxyF8 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 9, 2026

¿Por qué es importante la isla de Jark?

La isla es el mayor centro de exportación de petróleo de la dictadura de los ayatolás de Irán.

Históricamente alrededor del 90% del crudo iraní se exporta desde esta isla.

Está llena de terminales, tanques gigantes de almacenamiento y muelles petroleros donde cargan los superpetroleros.

Si Jark queda fuera de servicio, Irán tendría enormes dificultades para vender petróleo, que es su principal fuente de ingresos.

Punto clave en el Golfo Pérsico

La isla está en el norte del Golfo Pérsico, relativamente cerca del acceso al Estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Esto significa que cualquier ataque o escalada militar cerca de Kharg puede afectar al comercio energético global.

¿Qué infraestructura militar tiene la isla?

Además de petróleo, la isla tiene:

Radares

Defensas costeras

Bases logísticas navales

Sistemas para proteger las rutas de exportación. Por eso ha sido considerado también un objetivo militar, no sólo económico.

Símbolo económico de la dictadura iraní

Para la dictadura de los ayatolás de Irán, Jark es prácticamente su «arteria energética». Golpearla —aunque sea solo objetivos militares— envía un mensaje claro: Estados Unidos puede amenazar directamente el corazón de la economía iraní.

La isla ya fue atacada durante la guerra entre Irak e Irán en los años 80, cuando Irak intentó destruir las exportaciones petroleras iraníes.