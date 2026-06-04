Aránzazu Figueroa Toledo, la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas que ha llamado «herederos del franquismo» a PP y Vox fue a un colegio privilegiado precisamente en su día por el dictador Francisco Franco.

Se trata del colegio Apóstol Santiago-Padres Somascos de Aranjuez (Madrid), actualmente privado concertado, donde la actual líder juvenil de los socialistas, nacida en 1999 y procedente del municipio madrileño de Colmenar de Oreja, cursó estudios de Secundaria.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 11 de julio de 1975, el régimen de Franco aprobó por Decreto 1529/1975, de 5 de junio, la declaración de «interés social» del proyecto de las obras de ampliación y adaptación de este centro, en la calle Moreras, de Aranjuez.

El correspondiente expediente reglamentario, a propuesta del entonces ministro de Educación y Ciencia, Cruz Martínez Esteruelas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1975, vio la luz conforme a «la Ley de 15 de julio de 1954, y los Decretos de 25 de marzo de 1955 y 9 de agosto de 1974».

El decreto, promulgado por el propio dictador Francisco Franco, señalaba que el colegio Apostol Santiago impartiría en las nuevas instalaciones «las enseñanzas correspondientes a un centro de 22 unidades de Enseñanza General Básica con 880 puestos escolares, que ha sido promovido por el Padre Lorenzo Eula Cardone en su condición de Ecónomo Provincial de la Orden de los Padres Somascos».

La citada ley de 15 de julio de 1954 sobre medidas de protección jurídica y de facilidades crediticias para la construcción de nuevos edificios con destino a centros de enseñanza, establecía una serie de privilegios para los colegios que obtuvieran la declaración de «interés social» por parte del régimen de Franco.

El artículo segundo de dicha norma recogía que cuando un proyecto educativo era declarado de «interés social», ello suponía la concesión de un conjunto de «beneficios» para los promotores de esas «construcciones e instalaciones» de centros docentes.

Entre tales prebendas se encontraba la «facultad de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción o instalación; reducción hasta un cincuenta por ciento de los impuestos; rebaja de los derechos de Aduanas en las importaciones de aquellos elementos de estudio e investigación necesarios para las instalaciones docentes» o la «facultad de acogerse a los beneficios y hacer uso de las facilidades de crédito determinados en el artículo 21 de la ley sobre construcciones escolares de 22 de diciembre de 1953».

🔴 El minuto de gloria de Aránzazu Figueroa, la nueva líder de Juventudes del PSOE. 👉 Acusa a los «pijos de salón» de la derecha de ser los «herederos del franquismo». pic.twitter.com/pfT3uBO6Qz — okdiario.com (@okdiario) June 2, 2026

Otros privilegios eran la «facultad de acogerse, en su caso, al régimen de préstamos establecido por decreto-ley de 7 de julio de 1950 y sus disposiciones complementarias», así como el «disfrute por estas obras del carácter de preferentes a los efectos de suministro de materiales de construcción por parte de los organismos competentes».

En su página web, en el apartado de historia del centro, el colegio Apóstol Santiago-Padres Somascos de Aranjuez recuerda que «el 19 de abril de 1970 se inauguró el edificio destinado a albergar las aulas de BUP y COU (hoy Secundaria y Bachillerato) situado ya en la nueva sede del colegio en la calle Moreras». El colegio originario se encontraba en la calle Peñarredonda.

Asimismo, la web de esta institución académica apunta que «el 16 de febrero de 1976 se inician las obras del edificio de EGB (hoy Primaria), lo que permitió abandonar las primeras aulas (el gallinero) en el espacio que posteriormente sería el seminario menor».

También señala que «desde 1965 y hasta 1994, nuestras Olimpiadas estuvieron acompañadas en su desfile por la banda de Cornetas y Tambores del Regimiento de Pavía nº4».

Los «matones del colegio»

Por su parte, la joven dirigente socialista que fuera alumna de este centro ya en el siglo XXI, en Democracia, se despachó la semana pasada con unas incendiarias declaraciones sobre los partidos de la oposición. Aránzazu Figueroa aseguró que los de izquierdas son «más y mejores», mientras que los de derecha son «ni más ni menos que los herederos del franquismo».

De igual modo, la líder juvenil del partido de Pedro Sánchez calificó a los votantes de PP y Vox como «los matones del patio del colegio», «pijos de salón», «mala gente» o los que «insultan al diferente».