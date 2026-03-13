Extremadura muy cerca del pacto: Guardiola y Vox aprueban un decreto para «evitar» el bloqueo de la administración

El pacto de PP y Vox en Extremadura está a punto de caramelo y podría cerrarse en los próximos días. Entre ambas formaciones existe un intercambio constante de documentación y un trabajo discreto y continuo. Y buena prueba de ello es el decreto-ley que María Guardiola y Vox aprobarán este viernes para «garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración y evitar la paralización de servicios públicos en la región», según ha podido saber OKDIARIO en primicia.

«Cuando no hay ruido ni injerencias, los acuerdos llegan por Extremadura», destacan desde el equipo negociador de Vox, capitaneado por Montserrat Lluís.

El anuncio llega a solo dos días de que se celebren las elecciones de Castilla y León. La demora de las negociaciones en Extremadura en pleno maratón electoral estaba a punto de producir un descalabro en el funcionamiento ordinario de la Administración autonómica.

La regulación vigente extremeña es «excesivamente restrictiva» (más que la normativa estatal o de otras comunidades autónomas), señalan, lo que estaba dificultando la gestión ordinaria de la Administración y, por ello, afectando a aspectos esenciales para la vida diaria de los extremeños.

«El objetivo es permitir que la Junta pueda seguir desarrollando actuaciones administrativas necesarias sin que se produzca una parálisis en la región», explican fuentes del partido a OKDIARIO. Con este gesto, que anunciará Óscar Fernández en rueda de prensa, Vox quiere dejar clara su «voluntad de llegar a un pacto de Gobierno» con la líder del PP en Extremadura, María Guardiola.

Las alusiones indirectas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su equipo homólogo, resultan inevitables, dejando entender que este primer acercamiento se ha tejido gracias al cambio de predisposición de Guardiola, pese al recrudecimiento de los ataques de Feijóo a Abascal a quien le acusó de «falta de patriotismo» por «no facilitar los pactos».

Con la aprobación de este decreto-ley, Vox desmonta el relato de Génova al reflejar la positiva evolución de las conversaciones entre ambas formaciones a nivel regional para evitar un adelantamiento electoral. Una posibilidad que está en la mesa si no cierran el acuerdo antes del 4 de mayo, cuando se disolverían las Cortes.

En este sentido, desde Vox reiteran su posición de «responsabilidad y prudencia», incidiendo en que lo que persiguen es «un verdadero cambio», recordando los 23 puntos que expuso Óscar Fernández Calle en su discurso de la primera investidura fallida de Guardiola como marco político.

Con el decreto-ley de este viernes se facilitará la tramitación de expedientes administrativos, la firma de convenios, la gestión de fondos públicos, la ejecución de ayudas y subvenciones o la continuidad de procesos de función pública, evitando que la situación de interinidad impida desarrollar actuaciones necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos.

Entre otras cuestiones, la norma permite garantizar la ejecución de fondos finalistas y la continuidad de ayudas dirigidas a entidades que desarrollan actividades de interés general, así como mantener procesos administrativos ya comprometidos, como la convocatoria prevista para el acceso al Cuerpo de Maestros.