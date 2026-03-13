Exhibición de Fórmula E en pleno Madrid: la calle Doctor Esquerdo será un circuito por un día

La Calle del Doctor Esquerdo, en pleno centro de Madrid, se transformará este domingo en un circuito urbano de carreras gracias a una exhibición de monoplazas eléctricos de Fórmula E. El evento servirá como un previo al gran premio del campeonato que se celebrará días después en el Circuito del Jarama.

La actividad convertirá durante unas horas esta céntrica vía del distrito del Retiro en una pista de competición improvisada. La exhibición está organizada por el equipo Citroën Racing, que mostrará en acción uno de sus monoplazas eléctricos en pleno centro de la capital. ￼

El espectáculo comenzará alrededor de las 11:30 de la mañana frente al número 62 de la calle, un lugar simbólico para la marca automovilística porque allí estuvo una de sus sedes históricas en España. En ese punto se instalarán vallas, boxes, pantallas y diferentes espacios para que los asistentes puedan seguir la demostración como si se tratara de un auténtico circuito urbano. ￼

Durante la jornada, los madrileños podrán ver de cerca el monoplaza eléctrico Citroën Gen Evo 3, un vehículo con cerca de 470 caballos de potencia que participará en la competición oficial de Fórmula E. La demostración estará a cargo de la piloto colombiana Tatiana Calderón, que será la encargada de conducir el coche en este trazado temporal. ￼

El evento forma parte de la promoción del próximo e-Prix de Madrid, una carrera puntuable del campeonato mundial de Fórmula E que se disputará los días 20 y 21 de marzo en el circuito del Jarama. Esta prueba supondrá la llegada de la competición de monoplazas eléctricos a la capital y se espera que atraiga a miles de aficionados al automovilismo. ￼

La exhibición del domingo será gratuita y abierta al público, por lo que los organizadores esperan una gran afluencia de personas. Además de la demostración en pista, la jornada incluirá actividades relacionadas con el mundo del motor y la movilidad eléctrica. Con esta iniciativa, Madrid calentará motores para una de las citas deportivas más destacadas del mes en el ámbito del automovilismo.