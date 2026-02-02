El director de Citroën para España y Portugal, Nuno Coutinho, ha criticado la incertidumbre que genera en el mercado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado nuevas ayudas para el coche eléctrico y que aún no las haya puesto en marcha. La marca gala espera que el Ejecutivo ponga en marcha estos incentivos cuanto antes para reforzar su apuesta por este tipo de motorizaciones, en las que registró un incremento de las matriculaciones de casi el doble en 2025.

En declaraciones a OKDIARIO, Coutinho ha explicado que «lo menos bueno que hay para el sector en estos momentos es la incertidumbre y creo que eso es lo que está pasando en España hoy en día con las ayudas del Plan Auto+». Esta incertidumbre está congelando las ventas en el primer mes del año, que se espera que cierre con una caída del 20%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Ayudas al coche eléctrico

El fabricante automovilístico del Grupo Stellantis pide la puesta en marcha de los incentivos lo antes posible tras cerrar 2025 con un aumento del 97% de sus matriculaciones de vehículos eléctricos, alcanzando las 4.775 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 4,2%. Un nivel de penetración similar al de las ventas totales de la marca en el año, que ha cerrado con 55.613 matriculaciones, en este caso, un 11% menos en comparación con el año anterior.

«El año 2025 ha sido el año de renovación de nuestra marca. En doce meses, hemos renovado cuatro productos de nuestra gama de turismos cuando un año antes hicimos lo mismo con cuatro modelos de vehículos comerciales», ha resaltado el director de la firma gala para el mercado español.

Coutinho ha destacado que «por modelos, 2025 ha tenido protagonistas muy diversos, entre ellos, destacan dos modelos made in Spain, ambos con versiones eléctricas de altas prestaciones: el Citroën C4 y el Citroën Berlingo». «El turismo fabricado en Madrid vuelve a encabezar la categoría de las berlinas del segmento C aumentando, además, aumenta su cuota en más de tres puntos y por su parte, el polivalente gallego es, una vez más, el vehículo comercial más vendido en España, logrando un 17,7% de cuota en este mercado», ha puntualizado el directivo portugués.

«Mientras, el Citroën C3, ha logrado entrar en el top 5 del canal de ventas a clientes particulares con un incremento del 112% en sus matriculaciones y el Citroën Ami, se mantiene líder en cuadriciclos eléctricos con un 39% de penetración frente a cada vez más competidores. Una larga lista de hitos a los que habría que sumar los 1.000 pedidos que ya acumula el nuevo Citroën C5 Aircross, a pocas semanas de su lanzamiento comercial», ha puntualizado.

Previsiones 2026 para Citroën

De cara a 2026, el fabricante automovilístico prevé superar la barrera de las 55.000 unidades comercializadas, gracias a la llegada de nuevos modelos al mercado dentro del segmento SUV -uno de los más demandados en España-, afianzando la marca como referente para los profesionales gracias al éxito de Citroën Berlingo y reafirmando su apuesta por la movilidad eléctrica asequible con el Citroën ë-C3.

Todo ello a pesar de la entrada de nuevos competidores al mercado español, la mayor parte de ellos marcas de origen chino, que desembarcan con modelos electrificados a un precio competitivo, que podrían recibir una penalización con las nuevas ayudas que prepara el Ejecutivo para el coche eléctrico.