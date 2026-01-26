El Gobierno de Pedro Sánchez no permitirá que las empresas soliciten con carácter retroactivo las ayudas al coche eléctrico. Una norma con la que el Ejecutivo deja sin incentivos a todos los vehículos, propulsados por este tipo de motorizaciones, adquiridos por las corporaciones desde el 1 de enero de 2026 hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las mismas. Maniobra que ya realizó con el anterior Plan Moves III y que, ahora, quiere repetir con el Plan Auto+.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el Gobierno aún no ha puesto en marcha las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, tal y como prometió en el mes de diciembre, pero ha anunciado que estos incentivos se aplicarán con carácter retroactivo para evitar un agravio comparativo, por ejemplo, entre los clientes que hayan adquirido el vehículo en el mes de enero con los de mayo».

«Una retroactividad que no se aplicará de forma directa a las empresas y corporaciones que adquieran vehículos 100% eléctricos para sus flotas desde el inicio del año hasta la publicación de las bases del Plan Auto+ en el BOE, que se podría dilatar hasta el segundo trimestre del año debido a la falta de acuerdo entre los distintos órganos del Gobierno», han añadido las citadas fuentes en conversaciones con OKDIARIO.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya excluyó a las empresas de la retroactividad que se aplicó con el Plan Moves III en el año 2025, al no activar los incentivos a la demanda de coches 100% eléctricos hasta el 1 de abril. Esta vez no fue por la falta de acuerdo del propio Gobierno o incluso por iniciar las negociaciones tarde de las ayudas como sí ha sucedido con el Plan Auto+, fue al incluir la prórroga del Plan Moves III dentro de un real decreto‑ley ómnibus que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados.

Empresas y ayudas al coche eléctrico

Otro de los temas que más controversia está suscitando son las cuantías. Un mes después del anuncio de la medida, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha confirmado cuánto dinero recibirán los beneficiarios de los inventivos al comprarse un coche 100% eléctrico. Con el plan Moves III eran 7.000 euros incluido el achatarramiento, pero la reducción del presupuesto a la mitad y el aumento de la demanda de este tipo de motorizaciones hace que el Ejecutivo se planteé recortar las ayudas un 70% hasta los 2.000 euros.

Tal y como ha adelantado este diario, el Ministerio de industria -cartera de Jordi Hereu- también baraja otros escenarios más favorables y más desfavorables, siendo 2.000 euros el intermedio para que los fondos aguanten por lo menos hasta el mes de septiembre, aunque también está sobre la mesa ofrecer incentivos por valor de 4.000 euros y que los fondos se agoten en mayo en algunas comunidades autónomas o 1.000 euros y que estos duren todo el año.

Caída de ventas en enero

Una situación que ha provocado una paralización del mercado de coches 100% eléctricos en el mes de enero ante la incertidumbre que genera en el consumidor no conocer ni cuánto, ni cuándo, ni cómo se aplicarán estos incentivos en la factura final de la compra de su vehículo nuevo. En lo que va de año, las matriculaciones de este tipo de motorizaciones acumulan una reducción de más del 10%, cifra que podría empeorar conforme vaya avanzando el mes.