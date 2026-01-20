Alemania ridiculiza al Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar ayudas al coche 100% eléctrico de hasta 6.000 euros, mientras el Ejecutivo español continúa con el plan de incentivos bloqueado. Una situación que, tal y como ha adelantado OKDIARIO, está provocando una ralentización de las ventas de este tipo de motorizaciones en el primer mes del año, con una caída cercana al 10% respecto al mismo periodo del 2025.

En concreto, el Gobierno de Alemania ha anunciado un nuevo programa de subvenciones para la adquisición de vehículos 100% eléctricos o híbridos enchufables que sean adquiridos por clientes particulares a partir del pasado 1 de enero de 2026 con una dotación de 3.000 millones de euros hasta 2029.

Las subvenciones que ha activado el Ejecutivo alemán van desde los 1.500 euros a los 6.000 euros, en función del tipo de vehículo, los ingresos y el tamaño de la familia. Las solicitudes se pueden presentar con carácter retroactivo para todos los vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2026 y se espera que el portal esté en funcionamiento en el mes de mayo.

Los hogares particulares pueden optar a subvenciones al comprar o alquilar un vehículo nuevo con propulsión puramente eléctrica, o ciertos vehículos híbridos enchufables, o vehículos con propulsión eléctrica y extensor de autonomía. La subvención es independiente del precio.

Con esta medida, el Gobierno de Alemania calcula que se subvencionarán cerca de 800.000 vehículos en tres años y así poder decir adiós al estancamiento de las ventas de este tipo de motorizaciones en el mercado alemán provocado por el fin de los incentivos a finales del 2023. Unas ayudas al coche eléctrico con las que el Ejecutivo también busca paliar la crisis que sufren los fabricantes automovilísticos alemanes, afectados por el desembarco de nuevas marcas chinas.

Ayudas al coche eléctrico en España

Mientras, en España, la situación es muy distinta. El Gobierno anunció el pasado mes de diciembre un plan de ayudas al coche eléctrico dotado de 400.000 millones de euros para 2026, pero, más de un mes después, se desconoce la forma en la que se va a repartir el dinero, las cuantías de los incentivos y la fecha de su activación.

Una situación que ha generado una gran incertidumbre en los usuarios, que están retrasando el momento de la compra a conocer los detalles sobre las nuevas ayudas, más conocidas como Plan Auto+, que prometen llegar al ciudadano de forma directa para evitar los retrasos en el pago de las ayudas de hasta dos años producidos en el anterior plan.

Un retraso en la puesta en marcha de las ayudas que ha provocado que en lo que va de año, es decir, las dos primeras semanas del mes de enero, se haya registrado un decrecimiento de las matriculaciones de coches 100% eléctricos de, aproximadamente, un 10%.

Plan Auto 2030

El Gobierno ha anunciado que impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector, y 300 millones, que van a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir, aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.