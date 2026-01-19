Dos semanas después del inicio del año, las ayudas al coche 100% eléctrico del Gobierno de Pedro Sánchez siguen sin llegar y el sector del automóvil ya ha registrado los efectos del retraso en su puesta en marcha, con una caída del 10% de las ventas de este tipo de motorizaciones de un 10%, respecto al año anterior.

El presidente del Ejecutivo anunció incentivos a la compra de coches eléctricos con la llegada del 2026, pero, por el momento, se desconoce cuándo se va a activar las ayudas, bajo el Plan Auto +, y cuáles serán las cuantías que recibirán los beneficiarios.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, en lo que va de año, las matriculaciones de coches 100% eléctricos registran un desplome del 10%, al comparar las cifras con el mismo periodo del año anterior. Un porcentaje que podría empeorar en las próximas semanas ante el aplazamiento del momento de la compra a la espera de conocer más detalles sobre el plan de ayudas en el que trabaja el Gobierno.

«Estamos registrando una caída de las ventas de coches eléctricos en las primeras semanas del año, aunque, bien es cierto que sólo llevamos dos semanas de 2026 con festivos de por medio, y es complicado saber como va a reaccionar el mercado español a final de mes, más aún si no tenemos visos de cuál será la fecha de su aprobación por parte del Ejecutivo», explican fuentes afectadas por el retraso del Plan Auto +, en conversaciones con este diario.

El propio Gobierno reconoció que habría un retraso en la puesta en marcha de los incentivos al aumentar la demanda de coches eléctricos en el mercado español y es por esto por lo que anunció que las ayudas tendrían carácter retroactivo. Esto es, que un ciudadano que se compre un coche en el mes de enero podría solicitar las ayudas aunque estas se aprueben en abril o mayo -periodo hasta el que se podría dilatar su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-.

El automóvil a la espera de las ayudas al eléctrico

Motivo que, según las citadas fuentes, también está afectado en la congelación de la demanda de eléctrico. «Si tú dices que vas a dar las ayudas, independientemente del mes en el que el cliente haya comprado el coche, lo normal es que retrase la compra a conocer todos los detalles de los incentivos, ya que todavía no se conocen ni las cuantías y al final el que se compra un coche siempre tira de calculadora», han añadido.

Tal y como avanzó OKDIARIO, el Gobierno tiene previsto reducir las cuantías del Plan Auto+, que no serán de 7.000 euros con achatarramiento como pasaba con el Plan Moves III, y que se podrían minimizar hasta los 4.000 euros con el objetivo de llegar a más clientes con menos dinero. Esto se debe a que el presupuesto se reduce en 400 millones de euros al no contar con la partida adicional que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica para hacer frente a las listas de espera.

Plan Auto 2030

El Gobierno ha anunciado impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.