El sector del automóvil prevé una reducción de las cuantías de las ayudas para la compra de coches 100% eléctricos en 2026 y se situarán por debajo de los 7.000 euros actuales. Esto se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con menos presupuesto en el nuevo año, 400 millones de euros, que en 2025 en el que el plan Moves III estaba dotado con 400 millones, a los que habría que sumar 400 millones adicionales presupuestados por el Ministerio de Transición Ecológica para hacer frente a las listas de espera, es decir 800 millones en este año.

Así lo han confirmado fuentes conocedoras de la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que esperan que el Ejecutivo reduzca las cuantías de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, ya que se reduce el presupuesto en 400 millones de euros y, además, hay que repartir este dinero entre más usuarios al estar previsto que las matriculaciones de este tipo de coches aumenten de forma notable en 2026 para alcanzar los ambiciosos objetivos impuestos por Bruselas en materia de emisiones de CO2.

Las citadas fuentes explican a OKDIARIO que es cierto que en los 800 millones de 2025 estaba incluidos los incentivos a la instalación de puntos de recarga, que no se incluye dentro de los 400 millones de 2026, al estar estos destinados en su 100% a incentivar la venta de coches electrificados en el mercado español.

Por el momento, se desconoce cual será la cuantía que percibirán los españoles que opten por comprarse un coche eléctrico en 2026, lo único que se espera es que sean inferiores a 7.000 euros para los que achatarren para intentar llegar a las ciudadanos e incrementar la cuota de mercado de este tipo de motorizaciones.

Ayudas a los coches eléctricos

El Gobierno ha anunciado impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.

Una cuantía con la que se espera que el sector pueda hacer frente a los riesgos a los que se enfrenta en los próximos años con el aumento de la competitividad de las marcas chinas, la caída de la demanda en los distintos mercado europeos y las estrictas políticas de Bruselas en materia de emisiones de CO2.

Plan Auto 2030

Se espera que el Plan Auto 2030 permita que la industria automovilística española genere un valor agregado bruto de 120.000 millones de euros de cara a 2030, frente a los 85.000 millones de euros que produce en la actualidad, es decir, un incremento de más del 40% del valor agregado bruto que deja el sector en España.

En este contexto, el plan persigue capitalizar y defender el segmento de producción de vehículos de la industria, así como incentivar otros aspectos como la industria de componentes, de gran peso en España, o el impulso de la infraestructura de recarga (para lo que se destinará un 20% del presupuesto total). En total, el plan movilizará entre 35.000 y 40.000 millones de euros de inversión pública y privada en sus cinco años de vigencia.

Asimismo, el plan ambiciona mantener la fuerza laboral del sector, que emplea a 1,9 millones de personas en España, y llevar al país a consolidar su posición como el segundo productor europeo, elevando la cifra de vehículos fabricados en suelo español hasta 2,7 millones de unidades, frente a los 2,4 millones de registros que se dan en la actualidad.