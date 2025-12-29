Carnet de conducir internacional: cómo sacarlo y dónde se solicita

El carnet de conducir internacional, para aquellos que por el momento no sepan su significado, es un documento que nos permite conducir legalmente en otros países por un tiempo limitado. En condiciones normales, suele tener una validez de un año y no reemplaza en ningún momento a la licencia a nacional, por lo que es obligatorio llevarlo en los países donde lo exigen. Cabe destacar que este documento está basado en los convenios internacionales de Ginebra y Viena y solo será válido si tienes un carnet de conducir vigente en tu país de residencia.

🚨 Dudas resueltas, preguntas y respuestas frecuentes, vídeos explicativos de nuestros expertos, listado de balizas certificadas, legislación específica… 💡Todo lo que debes saber sobre la #V16Conectada lo tienes aquí👉 https://t.co/Zqi7lP1Oud pic.twitter.com/6Xcfgw5ZwB — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 9, 2025

Requisitos para conseguirlo

Para poder conseguir el carnet de conducir internacional, lógicamente, deberás cumplir con una serie de requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, debes de tener la licencia de conducir vigente, es decir, que debe de estar en vigor y sin ningún tipo de restricción para conducir en el extranjero. Por otro lado, debes contar con el DNI o pasaporte totalmente válido, rellenar un formulario de solicitud oficial donde detallarás tus datos personales, adjuntarás dos fotos tamaño carnet y pagarás la correspondiente tasa administrativa. Por otro lado, también cabe destacar que debes de ser el titular de la licencia, acudir de forma presencial para pedir el documento y no tener en ningún momento la licencia suspendida o retirada.

🛴 Recuerda que el trámite obligatorio de registrar tu #VMP no estará operativo aún a principios de enero (se informará más adelante).

👉 Los #VMP > 25 kg y > 14 km/h deberán estar asegurados sin necesidad de registro previo antes del 26 de enero.

➕ℹ️: https://t.co/sBrkZzOQGn pic.twitter.com/Rzj9Z0k1fy — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 29, 2025

Cómo sacar el carnet de conducir internacional

Para sacar de forma correcta el carnet de conducir internacional deberás de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, hay que verificar que nuestro carnet nacional esté en regla y vigente, y comprobar que el país de destino acepte el permiso de conducción. A continuación, identificaremos el organismo de tráfico del territorio al que acudimos para ponernos en contacto previo al viaje. Reuniremos la documentación requerido, completaremos el formulario y solicitaremos la cita previa. Una vez hayamos completado los primeros pasos, debemos de acudir presencialmente a las oficinas, entregar la documentación y. pagar la tasa para recibir el carnet, que normalmente se produce el mismo día o en los días posteriores. Es de vital importancia comprobar que todos nuestros datos están bien redactados en el permiso de circulación internacional y conservarlo junto al carnet de conducir una vez estemos presentes en el país extranjero.

📢❄️Por nieve, 15 vías secundarias afectadas, siendo intransitables (⚫️), obligatorio uso de cadenas (🔴), prohibido acceso a camiones (🟡) y transitable con precaución (🟢): 📍Andalucía

Granada

⚫️A-337 Laroles

⚫️A-4025, A-395 Sierra Nevada

🔴A-4030 Güéjar Sierra pic.twitter.com/qEE7qMqp9W — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 29, 2025

Dónde se solicita y cómo pedir cita previa

¿Dónde podemos solicitar el carnet internacional? Pues bien, a través de la web oficial de tráfico del país de residencia, en portales autorizados por el país donde viajamos o en oficinas habilitadas para este tipo de trámites.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

¿Cómo pedir cita previa?

Debemos de acceder a la página web oficial del organismo de tráfico o entidad autorizada.

Buscar el apartado de «Cita previa» o «Trámites de conducción».

Seleccionar el trámite «Permiso internacional de conducción».

Elegir la oficina o sede más cercana.

Seleccionar fecha y hora disponibles.

Rellenaremos la solicitud con nuestros datos personales

Confirmaremos la cita y guardaremos, importante, el comprobante, ya sea digital o impreso.

Alternativas

Solicitar la cita por teléfono oficial del organismo.

Acudir presencialmente a la oficina para pedir turno, si está permitido.

🚨 La baliza V16 Conectada no está vinculada a ninguna persona o vehículo, por tanto no tiene que ir incluida necesariamente en ninguna transacción (venta, renting…) ni es obligatorio tener una en cada vehículo. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/NioN9T12yF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 27, 2025

Quién necesita el carnet de conducir internacional

La gran pregunta del millón. ¿Qué personas necesitan sacarse el carnet de conducir internacional? Pues bien, aquellos conductores que van a conducir un vehículo en un país distinto al que emitió su permiso vigente, especialmente cuando el territorio al que acudimos exigente este documento. Por ello, es obligatorio o recomendable para quienes viajan por turismo, trabajo o estancias cortas y desean alquilar o conducir con otro automóvil en el extranjero, pues facilitará en todo momento la validación de la licencia por parte de las autoridades locales y empresas de alquiler.