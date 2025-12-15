Okgreen COCHES

Qué es una dashcam, para qué sirve y qué dice la DGT sobre su instalación en el coche

Los vehículos actuales poseen grandes ventajas y elementos para lograr una conducción perfecta y ajustada a los nuevos tiempos. En las próximas líneas hablaremos, nada más y nada menos, que de la dashcam, una cámara de vídeo que se encargará de grabar todo lo que ocurre a nuestro alrededor mientras nos colocamos al volante del automóvil. Además, os detallaremos sus características, sus funciones, dónde la podemos comprar y dejaremos claro si es -o no- legal utilizarla.

Qué es una dashcam: función principal

Una dashcam para coches es una especie de cámara de vídeo que se instala en el salpicadero del mismo o en la luna delantera para grabar de forma continua el entorno y el lugar por donde se conduce. ¿Cuál es su función principal? Pues bien, es registrar imágenes por donde nos vamos trasladando por el vehículo y, en muchos casos, sonidos o ruidos extraños que pueden dejar en evidencia al resto de conductores en caso de sufrir un accidente de tráfico. Además, pueden servir como prueba para los agentes y aseguradoras, de esta forma evitarás problemas y malentendidos ante la ley. Por otro lado, algunos modelos pueden incluir características adicionales, como, por ejemplo, el GPS, la detección de movimiento y la grabación en el momento de estacionar el coche.

¿Es legal utilizar una dashcam en el coche? Esto es lo que dice la DGT

La gran pregunta del millón. ¿Es legal utilizar esta cámara en el interior del vehículo?: sí, es legal… pero con unos requisitos que, a continuación, detallaremos. En primer lugar, es legal llevar y usar la dashcam mientras conduces siempre y cuando esté bien instalada y sin obstaculizar tu visión, de lo contrario estarías expuesto a recibir una multa de 80 euros, que se podría aumentar hasta los 200 euros si te cazan manipulando el elemento durante la conducción. Por ello, es de vital importancia no tocarla durante la marcha.

Por otro lado, cabe destacar que el uso de las grabaciones está sujeto a protección de datos, y su difusión pública sin consentimiento no está permitida, lo que podría provocar problemas legales con la Ley en caso de un uso fraudulento del mismo. Por último, es importante tener claro que la principal función y tarea de estos aparatos es grabar para servir o dejar en evidencia a otros conductores que han rebasado el límite.

Cómo instalar una dashcam

En primer lugar, habría que elegir una ubicación perfecta para colocar la dashcam, preferiblemente en el retrovisor interior para que no obstruya la visión y tenga un buen ángulo de la carretera. Previamente, limpiaremos el cristal de forma impoluta por la zona del parabrisas y asegurar de esta forma la fijación. Fijaremos la cámara de forma segura y ajustaremos el ángulo para que se grabe de forma centrada y nivelada. Luego, conectaremos la alimentación enchufándola al mechero o al puerto del USB y ocultaremos el cable por el parabrisas para que no quede suelto ni moleste nuestra visión. A continuación, insertaremos una tarjeta compatible para guardar las grabaciones, ajustaremos la configuración, es decir, hora, fecha, etc, y por último comprobaremos que todo funciona correctamente.

Las dashcam se pueden adquirir en Amazon y en grandes superficies, además de tiendas especializadas o talleres específicos para vehículos, donde las venden de forma homologada. Sus precios van desde 60 euros, las más baratas y simples, hasta 160-200 euros, de gama mucho más alta y que nos ofrecerá mucha más opciones que detallamos líneas atrás, como grabaciones durante el aparcamiento o con GPS incorporado, entre otras funciones.

 

