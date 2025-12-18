Qué es y cómo funciona un motor rotativo o Wankel: beneficios y qué coches lo tienen

Seguramente, muchos conductores desconozcan qué es un motor rotativo. Pues bien, es un tipo de motor, también conocido como Wankel, de combustión interna que convierte la energía del combustible en movimiento mediante una especie de rotor triangular que gira dentro de una cámara con forma ovalada, en lugar de usar los famosos pistones como los motores convencionales.

¿Cómo funciona? A medida de que el rotor gira, pues realizará de forma continua las cuatro fases del ciclo de combustión, es decir, la admisión, compresión, combustión y escape, para que le permite realizar un movimiento mucho más suave, compacto y con menos piezas móviles. Este diseño, además, ofrece varias ventajas, como, por ejemplo, una mayor revolución y menos vibraciones, aunque lógicamente también presentaran ciertas desventajas, como, por ejemplo, un mayor consumo de carburante y aceite y un mayor desgaste de los sellos del rotor.

Diferencias entre motor rotativo y uno normal

Para aquel que no sepa diferenciar un motor rotativo de uno normal… a continuación os lo detallaremos de forma clara y concisa. Para empezar, y tal y como resaltamos líneas atrás, el rotativo utiliza un rotor triangular que gira dentro de una carcasa, mientras que el normal usa pistones que suben y bajan en los cilindros. Por otro lado, el rotativo tiene menos componentes y posee un diseño más simple en cuanto a piezas móviles, mientras que el convencional tiene una mayor cantidad y su mecánica es más compleja. En tamaño y peso, el rotativo es más ligero y compacto, y el convencional suele ser más grande y pesado para una potencia similar.

En cuanto a sus revoluciones y suavidad, el rotativo alcanza en mayor medida revoluciones más alto con una mayor suavidad, mientras que el convencional tiene un rango de revoluciones mucho más limitado. Sus consumos también varían considerablemente, pues el rotativo consume más combustible y aceite y el convencional es más eficiente en este aspecto. Por otro lado, no podemos olvidar las emisiones que expulsan al exterior. El primero de ellos generan más emisiones que el segundo, que se adapta mejor a la normativa medioambiental. Por último, el mantenimiento de uno y otro también variará, sobre todo en el rotativo, que requiere una atención mucho más periódica. A su vez, hay que destacar que el Wankel se usa más en coches deportivos y el convencional en turismos de gama media.

Beneficios

El. motor rotativos, independientemente de que tenga sus cosas malas o no tan buenas, tiene una serie de beneficios, como, por ejemplo, un diseño compacto y ligero, un menor peso de carga en el vehículo, posee un menor número de piezas móviles, su funcionamiento es mucho más ligero y suave, funciona a altas revoluciones pero con una mayor comodidad, su relación potencia-tamaño es magnífica, tiene un menor nivel de vibraciones y por último posee una simplicidad mecánica.

Diseño compacto

Menor peso

Menos piezas móviles

Funcionamiento suave

Altas revoluciones

Buena relación potencia-tamaño

Menor nivel de vibraciones

Simplicidad mecánica

Coches con motor Wankel: cuánto vale

Entre el alto número de coches que posee el motor wankel, podemos destacar aquellos de la gama Mazda, Citroen, Mercedes-Benz, Chevrolet y Toyota, entre otros. Eso sí, la instalación de uno de estos motores puede salir por un ojo de la cara: dependerá de si es nuevo, reconstruido o usado de segunda mano, así como su modelo y el estado del mismo. En condiciones. normales, un motor de estas características usado puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, mientras que uno reconstruido estará en torno a los 4.000-8.000 euros. Por último, si es nuevo, el coste se incrementaría hasta los 8.000-10.000 euros, sin incluir mano de obra ni costes de instalación, por supuesto, por lo que incrementaría aún más el precio final.