Giro inesperado de la DGT: esto es lo que ocurre si pones los triángulos y la baliza a la vez

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada es el único dispositivo de preseñalización válido para los vehículos averiados o que hayan sufrido algún accidente, según lo estipulado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta medida se introdujo para reducir los riesgos de atropello que genera la colocación de los tradicionales triángulos de emergencia en la calzada, especialmente en autopistas y autovías. Sin embargo, varios vídeos virales en redes sociales han demostrado que la visibilidad de la baliza V16 en cambios de rasante o curvas cerradas es limitada, y aquí es donde ha surgido la duda de si se puede combinar con el uso de los triángulos y si hacerlo podría acarrear sanciones.

En principio, esta práctica no estaba prevista en la normativa inicial, que buscaba eliminar los riesgos que implica caminar por la carretera para colocar los triángulos. Sin embargo, en las últimas semanas, la DGT ha dado marcha atrás, indicando que que «un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia».

Obligatoriedad de la baliza V16

La implementación de esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos, dado que colocar los triángulos obliga al conductor a recorrer al menos 50 metros por la calzada, una maniobra especialmente peligrosa.

La V16 es una pequeña baliza amarilla que emite luz intermitente de alta intensidad en 360º durante un mínimo de 30 minutos que garantiza al menos 18 meses de autonomía en reposo. Además, gracias a la conectividad, puede enviar su ubicación a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de usar el teléfono móvil del conductor, lo que proporciona visibilidad virtual a otros usuarios de la vía a través de navegadores, paneles de mensaje variable y sistemas ITS de tráfico.

El dispositivo se debe guardar en la guantera, estar accesible y cargado, y hay que colocarlo en la posición más alta posible del vehículo, preferiblemente en el techo. En caso de que esto no sea viable, se puede fijar en la puerta del conductor o en otras superficies metálicas mediante su imán. Para vehículos con carrocería de aluminio o techo de cristal, se recomienda utilizar soportes con ventosa u otros sistemas que aseguren la estabilidad de la baliza. En los vehículos pesados, articulados o autobuses, la V16 se debe colocar en la parte accesible más alta de la cabina, y si no es posible abandonar el vehículo con seguridad, podrá dejarse en la zona lateral del mismo.

Asimismo, la baliza V16 proporciona visibilidad física de hasta un kilómetro en condiciones óptimas y visibilidad virtual mediante la transmisión de la ubicación del vehículo inmovilizado. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un sistema de aviso a emergencias ni recopila datos personales del conductor o del vehículo. En caso de accidente o avería, corresponde al conductor contactar con los servicios de emergencia o asistencia en carretera.

«Es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad, y el objetivo es consolidar que a lo largo del año que viene se normalice el uso de la baliza. Cuando hay una novedad, cualquier medida nueva, la policía es flexible; durante un tiempo razonable, cuando te paran, te informan y no va directamente a multar, tal como nunca se hizo con el triángulo y no se va a hacer con la V16. En cualquier caso, la policía te pedirá el seguro, la ITV y que le enseñes si llevas la V16. Cuando tú lo compras no te piden ningún dato, no sabemos de quién es, ni siquiera conocemos la matrícula o el modelo del vehículo, porque no nos interesa.

Cada año se producen unos 25 muertos atropellados en la carretera que habían bajado del coche, y esto pone de relieve el riesgo y el peligro que supone bajar a colocar los triángulos. Por ello, de pronto aparece esto, las V16, lo estudiamos y hace cinco años que se aprobó, en 2021. Con esta baliza me ahorro bajar del coche con todo lo que supone, porque tiene iluminación, mientras que el triángulo no la tiene. ¿Y qué quiere alguien? ¿Bajar del coche en un cambio de rasante para colocar el triángulo y que te atropellen? No, no. Además, al estar conectada al sistema de vehículo conectado DGT 3.0, permite que los navegadores avisen a los conductores de que a un kilómetro hay un vehículo detenido por una incidencia, levantando así el pie del acelerador. El triángulo dejará de ser obligatorio; si te da tranquilidad, lo puedes llevar, pero yo, consciente de lo riesgoso que es, no me bajaría del vehículo para colocarlo. En definitiva, es un avance en el tema de seguridad, no es un tema de recaudación ni de lo que se comenta en las redes sociales», comenta Pere Navarro, director de la DGT.