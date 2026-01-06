BYD destroza a Tesla: cifras récord de coches a 17.000 euros y 700 km de autonomía

BYD ha redefinido el mapa mundial del coche eléctrico, convirtiéndose oficialmente en la primera compañía que supera los dos millones de vehículos eléctricos puros vendidos en un año, un récord histórico que deja atrás a Tesla y consolida a la marca asiática como el gran referente global de la electrificación. En 2025, Tesla entregó 1.636.129 vehículos, un 8,5 % menos que en 2024, mientras que las ventas de BYD alcanzaron 2,25 millones de automóviles, un 28 % más que el año anterior. Asimismo, en el mes de diciembre, BYD vendió 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entre octubre y diciembre.

Uno de los pilares del éxito de BYD es su expansión internacional. En noviembre, la marca exportó 131.935 turismos, un 57% más que en octubre y un 326% más que en noviembre del año anterior. Europa, América Latina y el sudeste asiático son mercados clave en esta ofensiva global.

BYD rompe récords

«El último mes del año ha vuelto a confirmar la fortaleza de BYD en el mercado español. Durante el mes de diciembre, la marca ha liderado nuevamente las ventas en el mercado de vehículos enchufables con 3.199 unidades matriculadas y una cuota del 14%; así como la de vehículos 100% eléctricos, con 2.143 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 19,2%, cerrando el año en lo más alto del ranking mensual», explica la compañía.

Alberto de Aza, director general de BYD Iberia, «el crecimiento registrado en 2025 marca un antes y un después para BYD en España. En apenas un año hemos multiplicado casi por cinco nuestras ventas, pasando de 5.393 a 25.552 unidades matriculadas, y cerrando el ejercicio como líderes del mercado de vehículos enchufables. Además, hemos terminado el año en la novena posición del mercado general de particulares, compitiendo con todas las motorizaciones, lo que refleja el alcance de nuestra propuesta».

Durante el mes de noviembre, BYD entregó 480.186 vehículos electrificados, sumando eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV). La cifra supone un crecimiento del 8,8% respecto a octubre. Si se analizan sólo los turismos, las ventas alcanzaron las 474.921 unidades.En el segmento de vehículos comerciales (autobuses, camiones y otros industriales), las cifras son aún más llamativas. BYD entregó 5.265 unidades en noviembre, un 88% más que hace un año.

Un hito destacado ha sido el del BYD Dolphin, el «compacto eléctrico versátil» con hasta 559 km de autonomía eléctrica en ciclo urbano WLTP, eficiente y con tecnología avanzada. En menos de cinco años, el modelo ha superado el millón de unidades vendidas, convirtiéndose en el eléctrico de su categoría que más rápido alcanza esa cifra en China.

Zhang Zhuo, gerente general de la División Ocean, ha subrayado que este éxito se debe a la combinación de diseño, precio competitivo y una tecnología que ha sabido evolucionar con rapidez. BYD ya trabaja en la segunda generación del Dolphin, que promete mejoras sustanciales en autonomía, carga rápida, rendimiento y comportamiento en climas fríos.

BYD Sealion 06

En paralelo, BYD ha anunciado una actualización clave de uno de sus modelos estratégicos: el BYD Sealion 06, un SUV que se perfila como sucesor natural del exitoso Seal U. El Sealion 06 es ligeramente más grande, con 4,81 metros de longitud y una batalla de 2,82 metros, y ya estaba disponible en China en versiones híbridas enchufables y eléctricas.

La gran novedad es la unificación de la oferta eléctrica en un único motor de 270 kW (362 CV), que eleva la velocidad máxima hasta los 210 km/h. Este propulsor se combina con dos opciones de batería:

75,61 kWh, con una autonomía homologada de 620 km

82,73 kWh, que permite alcanzar hasta 710 km sin recargar

Estas cifras sitúan al Sealion 06 entre los SUV eléctricos con mayor autonomía del mercado, especialmente en su rango de precio. Lo más llamativo es que, pese al aumento de potencia y autonomía, el precio se mantiene extremadamente competitivo. En China, la versión eléctrica de acceso parte desde 143.800 yuanes, unos 17.520 euros al cambio.

El caso de BYD ilustra un cambio profundo en la industria del automóvil. La electrificación ya no es una promesa futura, sino una realidad dominada por fabricantes capaces de producir en masa, reducir costes y adaptarse a distintos mercados. Con más de dos millones de eléctricos vendidos en un año, una expansión internacional sin precedentes y modelos cada vez más competitivos, todo apunta a que 2026 llegará cargado de novedades, con actualizaciones de algunos modelos clave y el desembarco de su firma premium Denza.

Venta de vehículos eléctricos

Las ventas de vehículos electrificados cerraron 2025 con 245.629 unidades, un 96,2% más que en 2024, representando el 17,9% del mercado total. Solo en diciembre se vendieron 26.041 unidades, el 21,34% del mercado. Los vehículos alternativos alcanzaron 790.626 matriculaciones en el año, un 42,39% más, y ya concentran el 57,62% de las ventas totales.

José López-Tafall, director general de ANFAC indico que «2025 ha sido un año histórico para la venta de turismos electrificados superando las 225.000 unidades, algo impensable hace unos años. Pero al mismo tiempo, también hemos superado otra cota histórica, como es haber vendido más de 100.000 turismos eléctricos en un solo año».