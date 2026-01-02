Las ventas de vehículos han cerrado el año rozando los 1,15 millones de unidades en 2025, lo que se traduce en un incremento cercano al 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior siendo los mejores coches el Dacia Sandero, Renault Clio y el MG ZS. Tres modelos que destacan por su bajo precio, su tamaño compacto y amplía gama de motorizaciones.

Dacia Sandero, uno de los mejores coches de 2025

El Dacia Sandero ha logrado posicionarse, sin sorpresas, como el coche más vendido en el conjunto del año 2025, con 38.548 unidades matriculadas al cierre del ejercicio, un 16,8% más que en 2024, según los datos publicados este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Desde el lanzamiento de Sandero en España en el año 2008, la marca ha vendido cerca de medio millón de unidades de este exitoso modelo. Sandero es el vehículo más vendido a particulares a nivel nacional desde hace más de 12 años. En 2025 se ha convertido en el más vendido en el país total canal.

Renault Clio

A lo largo de las generaciones, Renault Clio ha redefinido constantemente los estándares de su segmento para satisfacer mejor las nuevas necesidades de los clientes. El nuevo Clio, cuyos pedidos se abrieron en octubre, continúa avanzando con determinación por el mismo camino. El compacto de la marca del rombo ha cerrado como el segundo coche más vendido en el mercado español con un total de 27.104 unidades matriculadas tras los doce meses del año, lo que se traduce en un 37,5% más que en el conjunto del año anterior.

MG ZS

El top 3 lo ocupa el MG ZS como uno de los mejores coches del 2025. El superventas del fabricante automovilístico chino se anotó 23.731 unidades de su modelo ZS, lo que se traduce en un 16,4% más que en 2024.

Este modelo se convierte el primer modelo de su categoría con un uso verdaderamente dual. Por un lado, es un vehículo perfecto para la ciudad, por su funcionamiento en modo 100% eléctrico y las ventajas de la etiqueta ECO. Por otro lado, también es perfecto para su uso fuera de ella, pudiendo realizar viajes largos con cinco ocupantes y su correspondiente equipaje. Con una potencia de casi 200 CV y un consumo de tan solo 5 l/100 km, ofrece una experiencia de conducción de vehículo superior.

Seat Ibiza

A lo largo de sus más de 40 años y cinco generaciones, el Seat Ibiza ha sido el motor de una evolución audaz en materia de diseño, tecnología y acceso a la movilidad, lo que lo ha convertido en el coche más vendido de la historia de la marca con hasta 6 millones de unidades. La última actualización, moderna y dinámica, se ha presentado recientemente en Ibiza y ahora recorre la isla, fundiéndose con su carácter juvenil, con más alma que nunca.

El modelo más vendido de la historia de la marca ha cerrado el año con 23.201 matriculaciones, lo que se traduce en algo más de un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Hyundai Tucson

Desde su debut en 2004, el Hyundai Tucson ha conquistado los corazones de los conductores europeos, estableciéndose como un superventas y un favorito en todo el continente. Solo en 2023, se matricularon 158.056 unidades del SUV compacto en Europa, lo que supone un notable aumento de las ventas con respecto al año anterior.

Un éxito que mantiene el 2025 el fabricante automovilístico surcoreano ocupando el quinto puesto del ranking de modelos más vendidos en el año con 21.974 unidades matriculadas.