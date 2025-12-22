Okgreen COCHES

Zona naranja de aparcamiento: qué es, quién puede aparcar y horario

Descubre qué es y para qué sirve la zona naranja

Qué es un sidecar: dónde se compran, cuántas personas pueden ir y qué carnet necesitas para conducirlo

Palma aparcamiento ORA
Zona de aparcamiento de pago (ORA) en el centro de Palma.

Últimamente, aparcar en cualquier gran ciudad de España, como, por ejemplo, Madrid, Valencia, entre otras, se ha convertido en un completo infierno. La aparición de las Zonas de Bajas Emisiones, sumado a las zonas de aparcamiento azul o verde, han reducido considerablemente las posibilidades de estacionar el vehículo en cualquier punto de la ciudad. Por otro lado, también habría que destacar la nula capacidad de aparcamiento en zona blanca y la gran demanda existente, lo cual provoca una auténtica guerra entre los conductores para hacerse con una de estas plazas. A continuación, os vamos a detallar la aparición de otra nueva superficie de aparcamiento, la zona naranja.

Qué es la zona naranja de aparcamiento

Muchos no lo sabrán, pero en los últimos meses han ido apareciendo la zona naranja de aparcamiento. ¿Qué son? Pues bien, es un sistema de estacionamiento regulado que podrás observar en algunas grandes ciudades y que su uso principalmente está pensado para residentes, en ciertos horarios, y para visitantes con tiempo limitado. Esta parte es clave porque, en condiciones normales, permite aparcar pagando una tarifa o utilizando un distintivo concreto.

Su objetivo principal es facilitar la rotación de vehículos y evitar que los coches permanezcan aparcados durante un periodo largo de tiempo en determinadas áreas con alta demanda. ¿Cuándo puedo aparcar? Eso dependerá de las condiciones concretas de cada municipio, como, por ejemplo, de horarios, precios y quién puede usarla, entre otros factores.

¿Se puede aparcar en zona naranja?

Tal y como hemos expresado líneas atrás, sí se puede aparcar en este tipo de zonas, pero siempre y cuando cumplas con unos requisitos estipulados por la normativa municipal. En condiciones normales, está permitido el uso del aparcamiento tanto para residentes como para no residentes, aunque en estos últimos suelen tener un máximo tiempo de estacionamiento y además deberán abonar una factura. Las normas podrían variar dependiendo de la ciudad, horario u otros factores, por lo que es importante comprobar las normativa vigente o la información local para saber cuánto tiempo se puede aparcar y si es necesario, entre otras cosas, poder sacar un tiquet o disponer de una autorización.

¿Se puede aparcar en zona naranja un domingo?

Tal y como sucede con el resto de zona azules y verdes, la zona naranja, en condiciones normales, no está activa ni sábados ni domingos ni festivos, por lo que podrías aparcar tranquilamente en este tipo de zonas. Eso sí, es recomendable revisar siempre la normativa local del municipio para evitar sustos y multas innecesarias, especialmente en zonas turísticas o en el centro de la ciudad. Además, también es aconsejable observar siempre los carteles de la zona, la documentación legal y confirmar de primera mano, y no de oídos, que el estacionamiento está regulado el día.

En qué ciudades hay zona naranja de aparcamiento

Según varias informaciones, hasta un total de 17 ciudades de España cuentan en la actualidad con la zona naranja de aparcamiento. Alicante, Burgos, Madrid, Huelva o Valencia, entre otras, son algunas de las ciudades que cuentan con este servicio de estacionamiento regulado. A continuación, os detallaremos toda la lista completa.

  • Alicante
  • Burgos
  • Cádiz
  • Ciudad Real
  • Cuenca
  • Huelva
  • Lleida
  • Madrid
  • Murcia
  • Palma de Mallorca
  • Pamplona
  • Tarragona
  • Teruel
  • Toledo
  • Valencia
  • Valladolid
  • Zaragoza

Lo más visto

Últimas noticias