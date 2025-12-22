Zona naranja de aparcamiento: qué es, quién puede aparcar y horario
Descubre qué es y para qué sirve la zona naranja
Qué es un sidecar: dónde se compran, cuántas personas pueden ir y qué carnet necesitas para conducirlo
Últimamente, aparcar en cualquier gran ciudad de España, como, por ejemplo, Madrid, Valencia, entre otras, se ha convertido en un completo infierno. La aparición de las Zonas de Bajas Emisiones, sumado a las zonas de aparcamiento azul o verde, han reducido considerablemente las posibilidades de estacionar el vehículo en cualquier punto de la ciudad. Por otro lado, también habría que destacar la nula capacidad de aparcamiento en zona blanca y la gran demanda existente, lo cual provoca una auténtica guerra entre los conductores para hacerse con una de estas plazas. A continuación, os vamos a detallar la aparición de otra nueva superficie de aparcamiento, la zona naranja.
🔸🚗 Pamplona volverá a ser zona naranja de aparcamiento las 24 horas del día, desde el viernes 5 al domingo 14 de julio, ambos inclusive
📆 El estacionamiento limitado y restringido retomará su funcionamiento habitual a partir del 15 de julio
➡️ +INFO: https://t.co/btCCun5GzZ pic.twitter.com/oCZCUEqhwd
— Ayuntamiento de Pamplona (@Pamplona_ayto) June 3, 2024