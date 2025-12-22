Zona naranja de aparcamiento: qué es, quién puede aparcar y horario

Muchos no lo sabrán, pero en los últimos meses han ido apareciendo la zona naranja de aparcamiento. ¿Qué son? Pues bien, es un sistema de estacionamiento regulado que podrás observar en algunas grandes ciudades y que su uso principalmente está pensado para residentes, en ciertos horarios, y para visitantes con tiempo limitado. Esta parte es clave porque, en condiciones normales, permite aparcar pagando una tarifa o utilizando un distintivo concreto.

Oye, esto no es un spoiler: el 1 de enero la #V16Conectada es una realidad🚨​ No lo dejes para última hora⏰​#V16Conectada suena técnico, lo sabemos. Pero en realidad es esa baliza luminosa que te hace visible y te geolocaliza cuando tu coche queda inmovilizado en carretera. pic.twitter.com/yZCqY8Ci7Y — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 13, 2025

Su objetivo principal es facilitar la rotación de vehículos y evitar que los coches permanezcan aparcados durante un periodo largo de tiempo en determinadas áreas con alta demanda. ¿Cuándo puedo aparcar? Eso dependerá de las condiciones concretas de cada municipio, como, por ejemplo, de horarios, precios y quién puede usarla, entre otros factores.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

¿Se puede aparcar en zona naranja?