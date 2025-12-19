Qué es un sidecar: dónde se compran, cuántas personas pueden ir y qué carnet necesitas para conducirlo

En condiciones normales, habrá un gran número de usuarios que desconozcan el significado de la palabra sidecar. Pues bien, es como una especie de compartimento adicional que se acopla en el costado de las motocicletas para permitir el transporte de una persona extra o carga convirtiendo la moto en un vehículo de tres ruedas. Cabe destacar que este elemento tiene su propia rueda y estructura, por lo que le aportará un estabilidad lateral mayor en comparación con lo que tiene una moto convencional, aunque debemos de tener en cuenta que su maniobrabilidad y su conducción cambiará significativamente. ¿Cuándo comenzó a ponerse de moda? aproximadamente a mitad del siglo XX y, en la actualidad, se suele utilizar sobre todo para fines turísticos, de trabajo o recreativos.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

Qué carnet necesitas para conducir motocicletas con sidecar

En nuestro país, para conducir una motocicleta con sidecar, necesitaremos un permiso especial, pues este elemento se considera parte del conjunto del vehículo y afecta por lo tanto a su conducción, tal y como hemos destacado líneas atrás. Cabe destacar que el permiso A1 permite llevar motos con sidecar de hasta 125cc, mientras que el A2 nos permite conducir motos de mayor cilindrada. El permiso A nos dejará llevar motos de cualquier tipo de cilindrada sin restricciones. Por último, el permiso B, incluso con más de tres años de antigüedad, no habilita para conducir motocicletas con sidecar, ya que esa autorización solo se aplica a motos de hasta 125 cc sin accesorios de este tipo.