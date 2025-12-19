Okgreen COCHES

Qué es un sidecar: dónde se compran, cuántas personas pueden ir y qué carnet necesitas para conducirlo

Descubre qué es un sidecar y para qué sirve

Qué es y cómo funciona un motor rotativo o Wankel: beneficios y qué coches lo tienen

Aparcamiento para motocicletas en Valladolid.
Aparcamiento para motocicletas en Valladolid.

En condiciones normales, habrá un gran número de usuarios que desconozcan el significado de la palabra sidecar. Pues bien, es como una especie de compartimento adicional que se acopla en el costado de las motocicletas para permitir el transporte de una persona extra o carga convirtiendo la moto en un vehículo de tres ruedas. Cabe destacar que este elemento tiene su propia rueda y estructura, por lo que le aportará un estabilidad lateral mayor en comparación con lo que tiene una moto convencional, aunque debemos de tener en cuenta que su maniobrabilidad y su conducción cambiará significativamente. ¿Cuándo comenzó a ponerse de moda? aproximadamente a mitad del siglo XX y, en la actualidad, se suele utilizar sobre todo para fines turísticos, de trabajo o recreativos.

Qué carnet necesitas para conducir motocicletas con sidecar

En nuestro país, para conducir una motocicleta con sidecar, necesitaremos un permiso especial, pues este elemento se considera parte del conjunto del vehículo y afecta por lo tanto a su conducción, tal y como hemos destacado líneas atrás. Cabe destacar que el permiso A1 permite llevar motos con sidecar de hasta 125cc, mientras que el A2 nos permite conducir motos de mayor cilindrada. El permiso A nos dejará llevar motos de cualquier tipo de cilindrada sin restricciones. Por último, el permiso B, incluso con más de tres años de antigüedad, no habilita para conducir motocicletas con sidecar, ya que esa autorización solo se aplica a motos de hasta 125 cc sin accesorios de este tipo.

Dónde comprar

Todo amante de la carretera que en mente comprar un sidecar podrá hacerlo de diferentes formas. En primer lugar, lo podrá hacer a través de concesionarios y distribuidores especializados que se encarguen de vender modelos nuevos o adaptados para la motor, como es el caso de Angie y Deme Dreams en Barcelona, que se encargan de la venta, montaje y homologación de sidecars clásicos y completamente modernos para diferentes estilos y tipos de motos.

Por otro lado, también podemos recurrir a la opción de fabricantes europeos, como es el caso de Velorex, que venden kits de sidecar con la opción de montaje para varias motos. Asimismo, también tenemos la opción de comprar estos accesorios a través de tiendas y catálogos especializados, donde nos ofrecerán todos los tipos de modelos y de distintas marcas y tamaños, tanto para motocicletas convencionales como scooters u otros modelos.

Por último, también habría que destacar recurrir a la opción de segunda mano. o de ocasión en plataformas como Milanuncios o Wallapop, entre otras, donde un gran número de particulares y profesionales aprovecharán el portal de compra-venta para poner sus artículos a disposición del resto.

A priori, en un sidecar solamente puede viajar una persona, ya que está diseñado para un único ocupante además del conductor de la moto, lógicamente. Por ello, en un conjunto entre moto y sidecrar lo habitual es que viajen dos personas en total, es decir, el encargado de dirigir la motocicleta y el pasajero del sidecar. No obstante, también habría posibilidad de viajar con más gente siempre y cuando la homologación del elemento indique dos o más pasajeros, pues podría estar adaptado para más personas.

¿Puede circular una motocicleta con sidecar por el carril vao?

En España, una motocicleta con sidecar, en condiciones normales, sí puede circular por un carril VAO, pues a efectos legales se considera una motocicleta y la normativa general permite a las motos utilizar este tipo de carriles, independientemente del número de ocupantes que vayan circulando. Esto, por supuesto, incluye a motos convencionales, y a las que llevan consigo el sidecar. Eso sí, siempre y cuando cumplan con las condiciones y el Reglamento General de Circulación. No obstante, es recomendable comprobar en todo momento la señalización específica de cada municipio y algunos tramos del carril VAO, pues podrían estar sujetos a alguna normativa concreta.

Lo más visto

Últimas noticias