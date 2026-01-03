El Gobierno de Pedro Sánchez no llega a tiempo e incumple su promesa con las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, conocidas como Plan Auto+. Los españoles que se quieran comprar un vehículo con este tipo de motorización no disfrutarán de las ayudas anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre al no haberse publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre los incentivos. Tal es la incertidumbre que, por el momento, se desconoce cuál será la cantidad y la fecha de su aprobación.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el Plan Auto+ todavía no está listo para su aprobación». Un retraso en la puesta en marcha de este mecanismo para incentivar las ventas de coches eléctricos en el mercado español que se podría demorar incluso más allá del primer trimestre del año, al incluir cambios de importante calado, como la gestión directa de las ayudas o la reducción de las cuantías para intentar llegar a un mayor número de clientes.

«Lo cierto es que quien quiera la ayuda hoy, sábado, 3 de enero de 2026, no la tiene y el concesionario donde vaya a comprar el coche tampoco puede asegurar al interesado cual será el descuento final en la factura al comprar un coche eléctrico», han explicado otras fuentes relacionadas con el automóvil. Incertidumbre que podría afectar a las matriculaciones del primer mes del año en el mercado español.

Tal y como avanzó OKDIARIO, el Gobierno tiene prevista una reducción de las cuantías del Plan Auto+, que no serán de 7.000 euros con achatarramiento como pasaba con el Plan Moves III, y que se podrían minimizar hasta los 4.000 euros.

Esto se debe a que el presupuesto se reduce en 400 millones de euros al no contar con la partida adicional que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica para hacer frente a las listas de espera y, también, a que el Ejecutivo debe repartir este dinero entre más usuarios al estar previsto que las matriculaciones de coches 100% eléctricos aumenten de forma notable en 2026 para alcanzar los ambiciosos objetivos impuestos por Bruselas en materia de emisiones de CO2.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

No obstante, aunque su aprobación se dilate meses, las citadas fuentes, confirman que la intención del Gobierno es que estas ayudas tengan carácter retroactivo y que los españoles que se compren un coche eléctrico en enero, febrero o marzo también sean beneficiarios de los incentivos estatales a la compra.

El Gobierno ha anunciado impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.