El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el Plan Auto Plus, un programa de ayudas directas a la compra de coches 100% eléctricos dotado de 400 millones de euros para 2026. Una copia del vigente plan Moves III, habilitado hasta el próximo 31 de diciembre, pero con la diferencia de que los fondos serán gestionados directamente por el Ejecutivo, no por las comunidades autónomas con el objetivo de evitar los retrasos en el ingreso del dinero en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Pese al anuncio y a menos de un mes de su puesta en marcha, el Gobierno desconoce cuál será el mecanismo a emplear.

Así lo han confirmado varias fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que ha señalado que, por el momento, se desconoce cuál será la ejecución de las ayudas para que lleguen de forma directa a los consumidores tras la centralización de la competencia, que aún se negocia con las distintas comunidades autónomas.

Hasta la fecha habían sido las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los fondos para incentivar la demanda de coches en el mercado español. Esto se debe a que la ley atribuye a este órgano las competencias en energía, industria, medio ambiente, así como la tramitación de subvenciones dentro de su territorio. De hecho, no se había contemplado hasta la fecha ceder esta competencia al Estado, ya que podría ser considerado como una invasión de las competencias autonómicas, lo que podría generar impugnaciones o ser declarado inconstitucional en algunos aspectos.

Cabe destacar que esta centralización de las competencias no sería ilegal per se, porque el Estado tiene capacidad de crear subvenciones, pero sería inapropiado y potencialmente recurrible, ya que invadiría competencias autonómicas reconocidas en los estatutos y en la Constitución. Tanto es así que podría acabar en el Tribunal Constitucional si una comunidad considera que se están vulnerando sus competencias.

Una vez centralizado el proceso. Otra de las dudas que surge es quién dará las ayudas a los beneficiarios: el Estado o los concesionarios. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno quiere copiar Plan Reinicia Auto+, las ayudas estatales que se pusieron en marcha para incentivar la compra de coches nuevos en localidades afectadas por la DANA, que se basa en un sistema de incentivos directos en los que es el punto de venta el que descuenta la ayuda del precio final y, también, el que la gestiona.

Datos que el Gobierno por el momento desconoce. El Ministerio de Industria espera reunirse en los próximos días con patronales y comunidades autónomas para cerrar los flecos del Plan Auto Plus, pero contará con menos de un mes para alcanzar un acuerdo con todos los actores, que se perfila difícil. Es por esto que, fuentes del sector, confiesan que lo más seguro es que el 1 de enero de 2026 no haya ayudas y se aprueben más adelante con carácter retroactivo, tal y como sucedió ya este año.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

Este paquete es una de las medidas que el Gobierno ha incluido en el Plan Auto 2030 dotado con 1.280 millones de euros para impulsar la demanda de los coches eléctricos en España.

A los 400 millones de euros del Plan Auto Plus, hay que sumarle 580 millones de euros para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) para impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector; y 300 millones de euros para contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.