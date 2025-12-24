El Gobierno de Pedro Sánchez pagó 2,5 millones de euros a Tragsatec para gestionar la parte técnica del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). Un contrato que se formalizó ante la extrema complejidad administrativa de las convocatorias y la insuficiencia de medios del Ministerio de Industria para evaluar las solicitudes con la empresa pública salpicada por el escándalo del contrato de la ex novia de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, que nunca fue a trabajar.

Así lo desvela un documento del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que refleja que «debido a la complejidad de las condiciones exigidas en las convocatorias del PERTE VEC y la ausencia de medios internos para la evaluación de las solicitudes y su posterior control, el Ministerio de Industria encargó en junio de 2022 a Tragsatec una asistencia técnica durante el período 2022-2023».

«El importe inicial del encargo [a Tragsatec] del Ministerio de Industria ha sido objeto de seis adendas (la última, de fecha 24 de noviembre de 2023), destinadas tanto a adaptar los trabajos al retraso producido en el requerimiento de 2022 como a dar cabida a la asistencia a las sucesivas convocatorias», reza el citado documento.

Complejidad administrativa

Industria acordó que Tragsatec se encargaría de la gestión completa de la tramitación de las ayudas: evaluación requisitos, propuestas de resolución, comprobación documentación, alegaciones y subsanaciones, garantías, modificaciones, subrogaciones, comprobaciones in situ a las empresas, apoyo en recursos administrativos, entre otros.

En este ámbito resulta preciso señalar que la compañía pública, filial del Grupo Tragsa y parte de la SEPI, también se encargó de resolver las consultas de las sociedades participantes, con 2.216 respuestas hasta el mes de abril de 2023, lo que pone de manifiesto las dificultades de las empresas para adecuarse a la convocatoria.

«La valoración económica de los costes asociados a las convocatorias ascendió a 1.181.144,88 euros, distribuidos de acuerdo con la tabla que se recoge a continuación, correspondiendo 877.176,60 euros a la gestión del PERTE VEC», concreta el informe. Una cantidad que se elevó tras la presentación de las seis adendas -documentos adicionales que se añaden a un texto principal para complementarlo-.

El Tribunal de Cuentas especifica que «la valoración económica del encargo actual es de 2.597.457,75 euros, de los cuales 1.250.832,32 euros corresponden al PERTE VEC, lo que ha supuesto un incremento del 43%».

Tragsatec contrató a Jésica

La empresa pública española especializada en ingeniería, consultoría y tecnología ha salido a la palestra por el escándalo de Jésica Rodríguez. Tragsatec contrató a la ex pareja de José Luis Ábalos en marzo de 2021 como auxiliar administrativa, a la que pagó 9.500,54 euros por seis meses pese a no ir a trabajar. En 2026 se celebrará el juicio contra el ex ministro de Transportes por este asunto.

Escándalo con el PERTE VEC

El organismo fiscalizador del Estado ha denunciado la gestión del Ministerio de Industria sobre la ejecución del PERTE VEC, que califica de «informal y caótica». La ineficiencia en la ejecución presupuestaria, la falta de gobernanza efectiva, la planificación deficiente y los retrasos sistemáticos han sido los principales fallos estructurales que ha detectado el organismo independiente, lo que ha provocado que estas ayudas no hayan tenido el efecto deseado en el sector del automóvil.

El PERTE VEC es uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación destinado a impulsar la transformación de la industria del automóvil hacia el coche eléctrico y conectado. Regado un dinero los fondos europeos Next Generation, tiene como objetivo reforzar toda la cadena de valor del sector, mejorar la competitividad industrial, atraer inversión y mantener el empleo en uno de los sectores clave de la economía española.