Qué es la SEPI, qué hace, quién la controla y qué empresas pertenecen

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad pública española creada por la Ley 5/1996, que opera como un holding estatal encargado de gestionar las participaciones del Estado en una amplia variedad de empresas estratégicas.

La SEPI funciona bajo la forma de entidad de derecho público, aunque muchas de sus actuaciones se rigen por normas de derecho privado, y está adscrita al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Su misión principal es administrar y optimizar las participaciones del Estado en empresas, combinando la búsqueda de rentabilidad financiera con el interés público, lo que la convierte en una herramienta clave de la política industrial y económica del país.

Qué es la SEPI

Cuál es la función de la SEPI y qué hace

La SEPI administra y optimiza las participaciones del Estado en empresas de diversos sectores, buscando tanto la rentabilidad económica como la defensa del interés público. Además de gestionar empresas públicas, participa en proyectos estratégicos, puede intervenir en procesos de privatización y contribuye a la modernización industrial del país.

Quién controla la SEPI

El control de la SEPI lo ejerce el Gobierno de España, que nombra al presidente y a los miembros del consejo de administración, generalmente por propuesta del Ministerio de Hacienda. La entidad está sujeta a mecanismos de supervisión pública, como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado y otros órganos de control financiero y legal.

Qué empresas son de la SEPI

El Grupo SEPI está compuesto por 14 empresas con participación mayoritaria del Estado y otras participaciones minoritarias. Sus compañías operan en sectores como servicios postales, energía, naval, alimentación y medio ambiente. Entre las más conocidas se encuentran: