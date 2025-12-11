La UCO registra un bar de Sevilla vinculado a la trama del ex presidente de SEPI y Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este jueves un bar situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, vinculado presuntamente a la trama del ex presidente de la SEPI y mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández, y la fontanera del PSOE Leire Díez, dentro de una operación que investiga blanqueo de capitales y contratos públicos irregulares en la Audiencia Nacional.

El local, conocido como La Bola y ubicado junto a la Esfera Climática de la Exposición Universal de 1992, está siendo objeto de inspección por parte de los investigadores, que tratan de esclarecer si pudo haberse utilizado como punto de lavado de dinero procedente de las comisiones ilegales que supuestamente manejaba la red de empresas en torno a Servinabar, la mercantil vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil sospecha que el ex presidente de SEPI, mano derecha de María Jesús Montero en su etapa al frente de la sociedad pública, figura como administrador único de La Bola y podría haber utilizado la actividad del bar para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito. La operación que se desarrolla este jueves incluye registros simultáneos en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en varias empresas relacionadas con Servinabar, ordenados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, bajo secreto de sumario y con participación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Bola, que hace años fue una discoteca y bar de copas nocturno, se reconvirtió en 2015 en un establecimiento de desayunos y menús orientados a estudiantes y trabajadores del Parque Científico Tecnológico Cartuja, con amplios veladores en su exterior. La sociedad que lo gestiona, La Bola Innovación SL, se constituyó en diciembre de 2014 para actividades de hostelería y restauración, y desde junio de 2023 tiene como administrador único a Vicente Fernández.

Los datos mercantiles ponen de manifiesto un notable incremento de la actividad económica del bar en los últimos años: la facturación pasó de 167.453 euros en 2021 a 386.996 en 2023, con una reducción significativa de su endeudamiento y un aumento del flujo de caja libre de hasta un 700% en apenas un año, cifras que han llamado la atención de los investigadores en el contexto de las pesquisas sobre posibles irregularidades.