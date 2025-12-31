Alejandro Nolasco será el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón

El abogado Alejandro Nolasco (Teruel) será el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas en Aragón, que tendrán lugar el 8 de febrero de 2026, según ha informado el partido en una nota de prensa.

Nolasco es uno de los puntales de la política conservadora en España. A sus 34 años, este abogado y escritor se convirtió en agosto en vicepresidente primero de Aragón después de una campaña electoral que vivió intensamente, con sólo 14.000 euros de presupuesto.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Filosofía por la UNED. Es también escritor y ha publicado un total de siete libros.

El esfuerzo de aquella campaña valió la pena porque en mayo de 2023, Vox se consolidó como la tercera fuerza política en Aragón, y Alejandro Nolasco irrumpió en las Cortes con fuerza, pasando de tres diputados a siete, lo que permitió a los de Abascal formar gobierno de coalición con un PP que se resistió al principio, hasta a ver qué pasaba en las elecciones generales.

Antes de las elecciones de 2023, fue portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Teruel en la legislatura de 2019 a 2023, así como portavoz en la comarca Comunidad de Teruel.

Actualmente, Alejandro Nolasco es el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, presidente provincial de la formación en Teruel y vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

El partido de Abascal ha señalado que su postulación responde al conocimiento y la experiencia adquiridos durante los últimos años tanto en el ámbito legislativo regional como en la gestión política en la provincia de Teruel.