Alejandro Nolasco (Vox): «El islamismo se está extendiendo en Aragón, no podemos mirar para otro lado»

En plena ruptura de la negociación de los presupuestos autonómicos entre PP y Vox, OKDIARIO entrevista al líder de Vox en Aragón. Este miércoles se conmemora el aniversario de la reconquista de Zaragoza y el ex vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, reflexiona sobre esta efemérides en contraste con el expansionismo del islam en Europa.

En un marco incomparable, como es el palacio de la Aljafería, conversamos con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, quien reivindica y une los logros de nuestra civilización con los desafíos de nuestro presente, como es la inmigración ilegal.

Alejandro Nolasco: presupuestos e islam

Este motivo llevó a Alejandro Nolasco a abandonar la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, y dejarlas en las manos del PP. Una circunstancia que ha dificultado aún más los acuerdos entre ellos en estos meses, como son los presupuestos, puesto que Vox pone una línea roja: «No aceptaremos la llegada de más inmigrantes ilegales».

Nolasco no le tiembla la voz para afirmar que el islamismo se está extendiendo en Aragón: «No podemos mirar para otro lado. Sólo hay que observar lo que está pasando en Francia, en París, en Marsella. Vamos camino de que suceda lo mismo aquí».

Nolasco defiende que desde los gobiernos autonómicos siempre se pueden llevar a cabo políticas contra la inmigración ilegal, y no sólo desde el nivel nacional: «Jorge Azcón en estas discusiones parece de Podemos. El Gobierno de Aragón puede no aceptar lo que marca la sectorial, y no acoger a más inmigrantes».

«Rebelémonos contra Sánchez»

«En esta época, lo que debemos hacer es rebelarnos contra el Gobierno de Sánchez, pues éste hombre es el número uno de la trama de corrupción que ésta asolando el país. Con este Gobierno socialista no se puede negociar nada», defiende.

«No se puede dejar de lado la seguridad de los aragoneses», sostiene, «Aragón es hoy un 8% más inseguro que hace un año, y sin seguridad no hay libertad».

Alejandro Nolasco: el islam y el wokismo

«En estos momentos, el PP intenta atrapar los votos de la izquierda, cuando nunca les van a votar», opina. «Es lo mismo que pasa con el wokismo. Los wokistas defienden el islam, porque su objetivo es destruir la civilización occidental, y no se dan cuenta que cuando hayan tomado poder, el islamismo radical les cortarán el cuello».

Según Alejandro Nolasco: «Las instituciones aragonesas no deben hacer propaganda del islam con dinero público. Esto es lo que reivindiqué cuando rompí el folleto del Ayuntamiento de Huesca alentando en las escuelas a celebrar con coronas el ramadán». «Fueron contra mí asociaciones como La Comisión Islámica, cuyo líder está investigado por financiación al terrorismo yihadista. Una manifestación que se sumó el PSOE. Un absurdo».

El PSOE y el burka

«Hay una cosa que comparten el PSOE con el islamismo en general. Quieren ponernos a todos un burka. El PSOE el burka de la memoria histórica, el burka de las leyes de género, el burka del pensamiento único, el burka del tú tienes que pensar como yo digo, el burka del fanatismo ecológico, y el islam nos quiere poner el burka religioso», sostiene.

«En definitiva siempre es lo mismo: la anulación de la disidencia y de la libertad de opinión», señala. «Yo insisto: respeto todas las religiones, también el islam, pero las personas que llegan a España como al resto de Europa, deben respetar nuestras costumbres occidentales, donde la mujer puede llevar minifalda, puede ir por la calle sola, tiene libertad de pensamiento y de opinión como cualquier hombre», defiende, Alejandro Nolasco.

La rebeldía de Feliz Navidad

«Creo que la verdadera rebeldía es decir Feliz Navidad y lo verdaderamente revolucionario es decir que las mujeres tienen los mismo derechos que el hombre y los hombres los mismos que las mujeres. Las feministas no denuncian que en Afganistán hayan prohibido a las mujeres que emita sonidos», reflexiona.

«Toda la prosperidad de nuestro país se la debemos a Grecia, Roma y a la Cristiandad. Las raíces cristianas han contribuido al progreso de la humanidad», afirma este abogado y licenciado en Filosofía, autor de varios libros sobre catolicismo.

La reconquista de Zaragoza

«En este sentido, debemos recordar días como esta efemérides, la reconquista de Zaragoza porque es lo que somos, lo que son hasta los de Podemos. Tenemos que recordar este momento histórico como algo cercano a nosotros. Fue el punto de ignición de lo que somos hoy», concluye, advirtiendo que «no es idealista» defender la batalla cultural en el plano político. De hecho, este viernes, Alejandro Nolasco participará junto con otros historiadores en unas jornadas sobre la reconquista en la sala Goya de la Aljafería.

«Lo que no voy a ser cómplice es de las violaciones, los robos, los machetazos o los asesinatos. Nosotros preferimos no sentarnos en la poltrona, renunciar a los llamados privilegios del coche oficial. La inmigración ilegal van a pagar sus consecuencias nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, la vamos a sufrir nosotros en muy poco tiempo», sentencia.