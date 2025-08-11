Ni aceite ni mayonesa: el sencillo truco de Karlos Arguiñano para que la ensaladilla rusa quede perfecta

La ensaladilla rusa es ese plato infalible que aparece en la mayoría de mesas con la llegada del calor. Es fresca, nutritiva y versátil. Su aparente sencillez esconde ciertos secretos que marcan la diferencia entre una receta normal y otra realmente deliciosa.

El prestigioso chef Karlos Arguiñano desvela cuál es paso crucial que determina si una ensaladilla rusa se convierte en un éxito. ¿Quieres saber de cuál se trata?

El truco de Arguiñano para que la ensaladilla rusa quede perfecta

Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más reconocidos y seguidos de España, ha confesado que el éxito de su ensaladilla rusa no reside en salsas sofisticadas ni ingredientes poco comunes, sino en algo tan básico como la cocción de las patatas. Según este experto, el modo en que se cocina este tubérculo puede arruinar o mejorar el resultado final del plato.

El cocinero recomienda utilizar patatas de textura firme y cocerlas enteras, sin pelar y comenzando desde agua fría. El fuego debe mantenerse suave para que no se rompa la piel y evitar que las patatas absorban demasiada agua.

Este paso simple ayuda a preservar la estructura y sabor del alimento, algo esencial para que la ensaladilla no termine convertida en una pasta.

Además, Arguiñano desaconseja cortar las patatas antes de hervirlas. Hacerlo provocaría la pérdida de almidón, lo que afectaría negativamente a su textura. Una vez cocidas, se deben dejar templar antes de trocearlas. Cortarlas en caliente puede hacer que se deshagan al mezclarlas con el resto de ingredientes.

Ingredientes tradicionales para preparar una ensaladilla rusa

Aunque el truco de la patata marca una gran diferencia, los ingredientes también juegan un papel clave. La versión clásica que Arguiñano propone para 4 comensales incluyen estos alimentos:

2 o 3 patatas medianas (unos 450 gramos en total).

4 zanahorias.

2 huevos.

3 cucharadas de guisantes en conserva.

2 latas de atún en aceite.

20 aceitunas rellenas.

Mayonesa al gusto (mejor si es casera).

Sal y perejil para decorar.

Los ingredientes se cuecen, enfrían y pican antes de mezclarlos con cuidado para no romperlos. La mayonesa se añade al final, en la cantidad justa para ligar sin enmascarar sabores.

Consejos para perfeccionar la receta de ensaladilla rusa en casa

Si quieres preparar una ensaladilla rusa perfecta, sigue estas sencillas recomendaciones:

No trocear en crudo: las zanahorias, al igual que las patatas, deben cocerse enteras y peladas.

las zanahorias, al igual que las patatas, deben cocerse enteras y peladas. Enfriar antes de cortar: ayuda a conservar la forma y evita que se deshagan.

ayuda a conservar la forma y evita que se deshagan. Mayonesa casera opcional: para un sabor más fresco, se puede elaborar con huevo, aceite de oliva, vinagre y sal.

para un sabor más fresco, se puede elaborar con huevo, aceite de oliva, vinagre y sal. Refrigerar antes de servir: dejar reposar unas horas la ensaladilla para que mejore la textura y el sabor.

Aunque en España se ha convertido en una tapa imprescindible, sus orígenes se remontan a Rusia. En su país natal es conocida como «ensalada Olivier», ya que fue creada en el siglo XIX por el chef Lucien Olivier en Moscú. Desde entonces, ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos de cada región.

Hoy en día, además de servirse como entrante, puede utilizarse como relleno de pimientos, en canapés o incluso como guarnición de platos fríos.