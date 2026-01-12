Las familias y jubilados que tengan contratada una empleada del hogar van a ver cómo este año el coste de ese contrato subirá hasta casi 1.900 euros mensuales, otros 68 euros mensuales este año. El motivo es el nuevo incremento del salario mínimo que quiere aprobar Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, un 3,1%. Con esta nueva subida, el coste de contratar una empleada del hogar ha subido 764 euros mensuales desde que gobierna Pedro Sánchez, en 2018, mientras que la pensión media ha subido en 394 euros.

Según cálculos de los empresarios, el coste de contratar un empleado con el salario mínimo era de 1.129 euros mensuales en 2018. El SMI se situó ese año en 855,55 euros al mes en 12 pagas, a lo que hay que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social, que eran 270,87 euros.

Para 2026, y con la subida anunciada por Yolanda Díaz del salario mínimo, el sueldo total ascenderá a 1.381 euros al mes en 12 pagas, más 445,07 euros de cotizaciones. El coste total para el empleador, los jubilados o sus familias en el caso de una cuidadora, será de 1.893,68 euros. El incremento son 764 euros mensuales.

En cambio, la pensión media de los jubilados ha subido mucho menos en este periodo, lo que condena a las familias y los mayores a perder poder adquisitivo o a tener que aparcar la contratación de una cuidadora.

Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media a cierre de 2017, año previo a que Sánchez llegara a Moncloa en junio de 2018, fue de 926,87 euros -la pensión media incluye las de viudedad, incapacidad y orfandad-. En diciembre de 2025 era de 1.317 euros, lo que hace que el incremento en estos años sea de casi 400 euros -falta por añadir en este caso la subida de este año-.

Por lo tanto, como mínimo la diferencia entre lo que le cuesta a los jubilados de más ahora contratar una empleada del hogar y lo que han subido las pensiones superará los 300 euros mensuales. Es un golpe a los jubilados que está sacando fuera del mercado laboral a las empleadas del hogar.

Según los datos de Seguridad Social, el colectivo de empleadas del hogar es el que más afiliados pierde a la Seguridad Social, junto a los agricultores. Son los dos colectivos más afectados por el importante incremento del salario mínimo que está aprobando año a año el Gobierno. Desde que gobiernan PSOE y Sumar ha subido más del 65%.

En 2025, casi 11.000 empleadas del hogar salieron del mercado, un 3%. Sólo el sector agrario se comportó peor al perder casi 20.000 afiliados en el año. Todo, pese a que la Seguridad Social ganó medio millón de afiliados en 2025.