Gran sorpresa en el arte español: la 20º obra de Gaudí estuvo oculta en un remoto bosque catalán durante 120 años

Durante décadas, una construcción singular en los bosques del Pirineo catalán llamó la atención de excursionistas y vecinos del valle sin que nadie pudiera confirmar su origen. Ahora se ha descubierto que este chalet, oculto durante más de 120 años, es obra del arquitecto modernista Antonio Gaudí.

La revelación se basa en una investigación reciente liderada por el historiador de la arquitectura Galdric Santana Roma, director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña. El estudio ha analizado documentos históricos y características constructivas del edificio, lo que ha permitido confirmar que el chalet fue proyectado por el arquitecto a finales del siglo XIX.

¿Cuál es la casa de los Pirineos que ahora se suma al catálogo de obras de Gaudí?

El edificio identificado es el Chalet del Catllaràs, una pequeña construcción situada en los bosques del Catllaràs, cerca de La Pobla de Lillet, en Cataluña.

Durante generaciones, esta casa permaneció prácticamente fuera de la historiografía oficial del arquitecto. Apenas aparecía en crónicas locales o en guías de excursionismo, pese a que su aspecto llamaba la atención de quienes recorrían la zona.

La investigación ha determinado que el chalet fue diseñado por Gaudí a finales del siglo XIX. Su construcción estaba relacionada con las actividades industriales del entorno y servía como alojamiento para ingenieros y técnicos que trabajaban en las explotaciones de la zona.

El edificio también se vincula con el entorno del empresario Eusebi Güell, mecenas clave en la trayectoria del arquitecto catalán y responsable de impulsar varios de sus proyectos más conocidos, entre ellos el famoso Park Güell.

Una obra de montaña que muestra otra faceta del arquitecto catalán

A diferencia de las grandes obras urbanas de Gaudí en Barcelona, el Chalet del Catllaràs presenta un carácter mucho más discreto. Se trata de una construcción compacta cuya distribución gira alrededor de una escalera exterior envolvente, un elemento que articula los diferentes espacios del edificio.

El chalet fue concebido para adaptarse al entorno pirenaico. La cubierta inclinada, los muros robustos y su estructura responden a las condiciones del clima de montaña, algo fundamental en una zona donde las temperaturas y las nevadas pueden ser extremas.

Los investigadores también han identificado rasgos propios del lenguaje arquitectónico de Gaudí en la década de 1890. Entre ellos destacan las soluciones geométricas de la escalera y la composición general del conjunto, que reflejan la forma en que el arquitecto integraba funcionalidad, estructura y estética en sus proyectos.

Durante mucho tiempo, la casa fue conocida únicamente por los habitantes del valle y por excursionistas que recorrían los senderos de estos bosques. Lo que antes era una curiosidad local en medio del bosque se convierte ahora en una pieza clave para comprender mejor la diversidad de proyectos que desarrolló el arquitecto catalán a finales del siglo XIX.

La confirmación de su autoría añade ahora una nueva pieza al catálogo de obras del arquitecto modernista. Mientras la emblemática Sagrada Familia continúa avanzando hacia su finalización más de un siglo después de iniciarse, esta pequeña casa de montaña emerge finalmente como otro capítulo dentro del legado de Gaudí.