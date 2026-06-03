Ni matarratas ni trampas: la forma natural y definitiva para acabar con las plagas de ratas este verano

Hay una forma natural y definitiva para acabar con las plagas de ratas este verano. Estamos ante una serie de cambios importantes que pueden marcar la diferencia en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de reconocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de conocer lo que podemos hacer para acabar con las plagas este verano.

Disponer de un jardín adecuado con unas plantas que pueden acabar siendo las que nos darán lo que necesitamos puede ser esencial. Estas ratas que llegan desde varios puntos del país. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar desde un punto de vista que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días que tenemos por delante. Podemos volver al pasado y mantener las plagas controladas como se hacía en tiempos en los que los químicos no lo habían conquistado todo.

Ni trampas ni matarratas

Las ratas son un problema para muchas casas, no es algo que dependa de la limpieza o del esfuerzo que ponemos para conseguir determinados cambios que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad.

Con la manera en la que nos enfrentamos a las plagas, podemos empezar a cuidar un poco más lo que tenemos por delante. Nuestra casa puede verse afectada por la llegada de un animal, no deseado, pero eso no quiere decir que tengamos que poner en ella elementos que quizás provocan el caos en nuestro hogar.

Los químicos o las trampas pueden causar estragos con nuestras mascotas o niños, siendo un elemento que sería hasta peligroso. De tal forma que tocará empezar a descubrir la esencia de algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Este verano uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos puede ser a estas ratas que nos hacen entrar en pánico. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Nuestro jardín puede contener la llave maestra del fin de las ratas en casa.

Acabar con las plagas de ratas este verano es posible de forma natural

Hay plantas que son capaces de evitar que las ratas lleguen o se mantengan en nuestra casa. Un elemento natural que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días para acabar con esta plaga que puede ser un problema para muchos.

La solución pasa por nuestro jardín o terraza y puede ser más sencilla de lo que quizás nunca hubiéramos imaginado. Una serie de plantas que además de ser bonitas y aportarnos un olor destacado, nos servirán para acabar con las ratas.

Los expertos de Mundoagropecuario nos explican que: «Las ratas dependen mucho del olfato para orientarse, buscar comida y detectar lugares seguros. Por eso, los aromas fuertes pueden interferir en su comportamiento si se colocan en puntos estratégicos. No se trata de una solución única ni definitiva, sino de una medida preventiva que funciona mejor cuando se combina con limpieza, orden y bloqueo de posibles refugios. La menta como planta repelente es una de las opciones más citadas en jardinería por su olor persistente. En macetas o franjas controladas puede colocarse cerca de entradas, bordes del jardín o zonas donde se detecten recorridos de roedores. Conviene vigilar su crecimiento, porque algunas variedades pueden expandirse con facilidad si se plantan directamente en el suelo.La lavanda cumple una función similar desde el punto de vista aromático. Además de aportar floración y atraer polinizadores, desprende un perfume intenso que puede incorporarse en bordes soleados, caminos o áreas próximas a muros y cercas. Su eficacia dependerá de la densidad de plantación, la ventilación del espacio y la disponibilidad real de alimento para las ratas».

Siguiendo con la misma explicación: «El ajo también aparece entre las plantas útiles para reforzar barreras naturales. Su olor sulfuroso puede resultar molesto para distintas plagas y se adapta bien a huertos donde ya se cultivan hortalizas. En asociaciones de cultivo, el ajo suele valorarse por su papel protector y por su facilidad de integración en bancales pequeños. Esta lógica coincide con el uso de plantas compañeras en el huerto, donde ciertas especies se colocan no solo por su valor alimentario, sino también por su capacidad para diversificar el ambiente, aportar aromas, atraer insectos útiles o reducir la presión de algunas plagas. En el caso de las ratas, el ajo puede plantarse en bordes, zonas de paso o espacios cercanos a áreas donde se sospeche actividad. Sin embargo, no debe considerarse una barrera infalible si el jardín ofrece restos de comida, frutos caídos, basura accesible, pienso para animales o rincones con materiales acumulados».