900.000 españoles adultos padecen esta enfermedad y da derecho a la incapacidad permanente: cuál es y cómo hacer el trámite

Dormir mal, levantarse con dolor o no poder completar una jornada laboral no siempre tiene una causa visible. En España hay miles de trabajadores que conviven con enfermedades que, aunque no se perciban a simple vista, acaban afectando de forma directa a su capacidad para trabajar.

Esa realidad también se refleja en las cifras. En 2026, más de 1.050.000 personas tienen reconocida una incapacidad permanente, una prestación que concede la Seguridad Social cuando las limitaciones impiden seguir en el puesto habitual o desarrollar cualquier actividad laboral. Y dentro de este contexto hay una patología que afecta a cerca de 900.000 adultos en España. No siempre se tiene en cuenta, pero puede dar derecho a una pensión si su impacto en el trabajo es real, descubramos qué enfermedad es y qué explica un abogado al respecto.

900.000 españoles adultos padecen esta enfermedad y da derecho a la incapacidad permanente

No todas las incapacidades tienen detrás diagnósticos evidentes. Hay patologías conocidas, como problemas de espalda o enfermedades cardíacas, que suelen relacionarse rápidamente con una baja laboral. Otras, en cambio, pasan más desapercibidas. La fibromialgia entra en ese segundo grupo. Está presente en la sociedad desde hace años, pero no siempre se entiende bien. Muchas personas la asocian únicamente al dolor, cuando en realidad va mucho más allá.

Quien la padece puede levantarse sin fuerzas, con una sensación constante de cansancio y con dificultades para afrontar tareas cotidianas. Hay días en los que incluso salir de casa se convierte en un reto. Eso, trasladado al trabajo, tiene consecuencias evidentes. El abogado laboralista Sebastián Ramírez, conocido por divulgar este tipo de temas en redes, insiste en que sí puede dar lugar a una incapacidad permanente. Ahora bien, también deja claro que no es automático. No basta con tener el diagnóstico. En su experiencia, lo que marca la diferencia es cómo afecta esa enfermedad en la práctica. Hay trabajadores que no pueden cumplir con su jornada, que necesitan parar continuamente o que ven reducido su rendimiento de forma notable. En esos casos, la situación cambia.

La Seguridad Social no mira sólo la enfermedad

Uno de los puntos clave en todo este proceso es que la Seguridad Social no concede la incapacidad por el nombre de la enfermedad. Lo que analiza es si la persona puede seguir trabajando en su puesto habitual o en cualquier otro. Para ello se tiene en cuenta el llamado profesiograma que en esencia, es una descripción detallada del trabajo: qué tareas se realizan, qué esfuerzo requieren y qué nivel de exigencia tienen. A partir de ahí se comparan esas funciones con las limitaciones del trabajador.

No es lo mismo un empleo físico que uno de oficina. Tampoco uno que requiera concentración constante que otro más mecánico. Esa diferencia es la que hace que un mismo diagnóstico pueda tener resultados distintos en cada caso. A esto se suma la parte médica. Informes, pruebas, seguimiento de especialistas y todo cuenta. Sin esa base, muchas solicitudes se quedan en el camino. De hecho, no es raro que haya denegaciones iniciales, incluso en situaciones en las que la persona realmente tiene dificultades para trabajar. Por eso, cuando la documentación refleja bien la realidad y las limitaciones son claras, las posibilidades aumentan.

Así afecta en el trabajo

Uno de los aspectos que más influye es la combinación de síntomas. La fibromialgia no suele aparecer de forma aislada, sino acompañada de varias molestias que se mantienen en el tiempo. El dolor musculoesquelético generalizado es el más conocido. No es puntual, ni localizado. Es persistente y afecta a diferentes zonas del cuerpo. A esto se suma una fatiga intensa que no desaparece con el descanso, algo que complica mucho mantener un ritmo de trabajo.

También son habituales los problemas de sueño, la rigidez o los dolores de cabeza. Y hay otro factor que pesa mucho: la llamada niebla mental. Se traduce en dificultad para concentrarse, para recordar cosas o para mantener la atención durante periodos largos. En un entorno laboral, todo esto pasa factura. Hay trabajos en los que el esfuerzo físico es determinante, pero también otros en los que la concentración es clave. En ambos casos, los síntomas pueden impedir desarrollar la actividad con normalidad.

De ahí que cada situación se valore de forma individual y cuando estas limitaciones encajan con las exigencias del puesto y están bien acreditadas, la fibromialgia puede ser motivo suficiente para el reconocimiento de una incapacidad permanente.