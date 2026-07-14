Un abogado insta a reclamar si la Seguridad Social te deniega la incapacidad permanente antes de ir al tribunal médico

El abogado Víctor Arpa ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha animado a reclamar a la Seguridad Social en los casos en que se resuelva de forma negativa una pensión de incapacidad permanente antes de pasar por el tribunal médico. Este es un acto muy asiduo por parte del INSS, que sentencia sin que el solicitante se haya puesto en manos del Equipo de Valoración de Incapacidades. Consulta en este artículo lo que ha hecho este experto en la materia sobre el tribunal médico y la incapacidad permanente.

Cada mes en España son más de un millón de personas las que son beneficiarias de una pensión contributiva de incapacidad permanente. Ya sea en una modalidad total, absoluta, la Tesorería General de la Seguridad Social destina mensualmente 1.329,1 millones a los pensionistas que cumplen con los requisitos para poder recibir una ayuda tras acreditar una lesión o enfermedad que no les permite desarrollar su profesión habitual o ningún trabajo.

Para ello es imprescindible contar con la aprobación del tribunal médico, oficialmente llamado Equipo de Valoración de Incapacidades. El abogado Víctor Arpa ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha puesto el foco en un tema que sucede más de lo que parece: cuando la Seguridad Social rechaza una solicitud sin que antes el solicitante se haya puesto en manos de los médicos. Esto sucede porque desde el INSS toman la decisión en base a los primeros informes que han llegado a sus manos y no hay necesidad de la visión de un especialista.

La incapacidad permanente y el tribunal médico

«Si estás esperando que te llame el tribunal médico y recibes directamente una resolución del INSS, cuidado, puede ser una muy mala señal», comienza diciendo en un vídeo publicado en las redes sociales este experto en la materia que ha dejado claro que: «Muchas personas están de baja esperando la cita con el tribunal médico y de repente les llega la carta del INSS sin visita, ni reconocimiento presencial, sin que nadie les haya llamado y aquí aparece la gran duda: ¿esto es normal?».

«¿Puedo hacer algo si me deniegan la incapacidad?», se pregunta este experto en la materia y su respuesta es clara: «Sí». «En algunos casos, el INSS puede resolver sólo con los informes médicos que ya tienen el expediente. Es decir, el tribunal médico puede valorar tu caso sobre el papel y esto es muy importante porque si te deniegan la incapacidad sin haberte citado, no deberías recurrir a ciegas», informa.

Víctor Arpa deja claro que ante esta situación hay que pedir el informe médico de síntesis a la Seguridad Social. «Ese informe es clave porque ahí aparecerá qué documentación han tenido en cuenta. Qué patologías han valorado y por qué consideran que puede seguir trabajando. Sin ese informe, presentar una reclamación puede ser un error porque no sabes contra qué argumentos estás recurriendo», recomienda.

Por ello, este abogado recomienda no desesperarse ni presentar una reclamación sin haber analizado el expediente, ya que «esto puede perjudicar mucho a tus posibilidades».