El aviso de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la edad de jubilación anticipada en España: «Depende de algo que casi nadie mira»

Cuando se trata de vida laboral y de jubilación, existe un cálculo que miles de trabajadores hacen cada año cuando empiezan a pensar en la retirarse, y que tiene que ver con coger la edad legal y restarle dos o cuatro años para saber cuándo podrán retirarse antes de tiempo. Parece algo lógico y más cuando uno se dedica a trabajos que por ejemplo exigen mucho esfuerzo físico o mucha carga mental, pero lo cierto es que no funciona así tal y como explica un funcionario de Seguridad Social.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador sobre pensiones, lleva tiempo insistiendo desde sus redes sociales en que ese enfoque es incorrecto. De hecho, en un vídeo que ha publicado en YouTube sobre la edad de jubilación, resume con una frase que cambia completamente la forma de verlo: «La pregunta correcta no es cuándo puedo dejar de trabajar, sino cuál es mi edad ordinaria de jubilación». Porque ahí está la clave, no en la edad actual, ni en una cifra fija, sino en algo que muchos pasan por alto hasta que es demasiado tarde y que tiene que ver con los años que se habrán cotizado cuando llegue el momento de retirarse.

El aviso de Alfonso Muñoz sobre la edad de jubilación anticipada

En España no existe una única edad de jubilación igual para todos. Depende de la carrera de cotización. En 2026, quienes hayan cotizado 38 años y tres meses o más pueden jubilarse a los 65 años. El resto tendrá que esperar hasta los 66 años y diez meses. Esa diferencia, que sobre el papel parece pequeña, es la que después determina si puedes o no adelantar tu retiro.

Muñoz suele poner el foco en esto porque muchos trabajadores hacen el cálculo al revés: primero deciden cuándo quieren jubilarse y después intentan encajar los requisitos, y debería ser justo al contrario. Además, el experto suele referirse al escenario que quedará fijado en 2027, cuando serán necesarios 38 años y seis meses para retirarse a los 65. Pero en 2026 todavía está en vigor el periodo transitorio, algo que conviene tener claro para no confundirse.

Por qué dos personas con la misma edad no se jubilan a la vez

Aquí es donde empiezan las sorpresas. Dos trabajadores con la misma edad pueden tener fechas de jubilación completamente distintas. Un ejemplo sencillo que pone el experto es alguien que hoy tiene 60 años y ha cotizado 30. Si sigue trabajando hasta los 65, llegará a los 35 años cotizados. Le da para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, sí, pero antes tendrá que ver cuál es su edad ordinaria real. Y eso no siempre coincide con lo que esperaba.

Otro caso que menciona es el de una persona de misma edad, pero 34 años ya cotizados. Si esa persona continúa en activo, superará con holgura el umbral que permite jubilarse a los 65 años. Resultado: podrá adelantar su retiro antes que el anterior. Y luego está el escenario más complicado. Trabajadores que llegan a los 60 con apenas 25 años cotizados. Aunque aguanten hasta los 65, no alcanzarán los 35 necesarios para la jubilación anticipada voluntaria. Ahí no hay margen y tendrán que esperar a la edad ordinaria.

Es en estos casos donde se ve con claridad el error inicial. No se trata de restar años, sino de entender qué exige realmente la Seguridad Social en cada situación.

Las dos vías para jubilarse antes de tiempo

A partir de ahí entran en juego las modalidades de jubilación anticipada. La más conocida es la voluntaria, que permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria. Eso sí, exige como norma general haber cotizado al menos 35 años.

La otra es la involuntaria, pensada para quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. Aquí el adelanto puede llegar a cuatro años y el mínimo suele situarse en 33 años cotizados. En ambos casos hay matices. Por ejemplo, el servicio militar o la prestación social sustitutoria pueden contar para completar esos periodos mínimos, aunque con límites.

Ojo con la pensión ya que no sólo importa la edad

Hay otro punto que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de jubilación anticipada y que es el dinero si bien no podemos olvidar, como recuerda el experto, que si adelantamos la jubilación, la Seguridad Social aplicará coeficientes reductores que recortarán la pensión de forma permanente. Y cuánto se reduce depende de dos factores: cuánto se adelante la jubilación y cuántos años se hayan cotizado.

Por eso, antes de tomar una decisión, lo recomendable es hacer números. No sólo para saber si puedes jubilarte antes, sino para entender cuánto vas a cobrar si lo haces. Por suerte hoy en día, la propia Seguridad Social ofrece simuladores que permiten hacerse una idea bastante aproximada. Y, viendo cómo cambian los resultados según los años cotizados, es fácil entender por qué Alfonso Muñoz insiste tanto en su mensaje.

Al final, la diferencia entre jubilarse a una edad u otra no está en una simple resta. Está en la trayectoria laboral completa. Y ese es un detalle que, aunque muchos lo ignoren al principio, acaba marcando toda la planificación del retiro.